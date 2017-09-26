Катастрофический успех. Торговля Украины с Россией бьет рекорды

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Прорыва в Европу не случилось. Несмотря на взаимные экономические санкции, Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины. При этом, товарооборот между двумя странами стремительно наращивается, восстанавливаясь после двухгодичного обвала. Украинская продукция с высокой добавленной стоимостью (готовые товары) пользовалась большим спросом только в России, и теперь она постепенно возвращается на этот рынок.

"Геть від Москви" не получилось

Пока украинские чиновники заявляют об успешной борьбе с "агрессором", торговля между Украиной и Россией начинает восстанавливаться после почти трехлетнего падения. По данным Госстата, за первое полугодие 2017 года экспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из РФ подскочил аж на 40,7%. При этом, украинский экспорт в страны ЕС вырос на 26,1%, импорт из ЕС — на 24,3%.

Выходит, страна-"агрессор" куда активней наращивала импорт в Украину, чем Европа.

Причину внезапного роста товарооборота с Россией эксперты связывают с несколькими факторами. Первой причиной является низкая база сравнения, поскольку за последние 3 года в торговле с северным соседом произошел колоссальный обвал. Для сравнения: в 2013 году мы продали в Россию товаров на 15 млрд. долларов, тогда как в в первом полугодии 2017 года мы экспортировали в РФ товаров всего на 1,9 млрд. долларов. Российский рынок занимал треть украинского экспорта и был сравним с объемом поставок в ЕС (17 млрд. долларов). Однако уже по итогам 2016 года экспорт в РФ обвалился более чем в 4 раза и составил 3,5 млрд. долларов (!). Рост на 20-25% товарооборота в этом году является частичным восстановлением торговых связей, разрушенных три года назад.

Второй причиной роста торговли является рост экономики России, которая также восстанавливается после кризиса и постепенно наращивает торговлю со странами Евросоюза, что формирует дополнительный спрос на украинский металл, трубы, продукцию машиностроения, котлы и т. д.

"Есть рост мировой экономики, экономика растет, соответственно, растет и товарооборот. Сейчас в мире рост мировой экономики, в том числе, и в России. Соответственно, повышается спрос на наши товары. В России активно идет строительство, соответственно, повысился спрос на нашу арматуру, которую мы туда активно поставляем. Мы поставляем также много труб разных диаметров, в том числе, для индивидуальных домов, поставляем много трансформаторов, запчастей для вагонов и железнодорожного транспорта. Взаимная торговля исходит из экономических выгод, а не истерик политиков, поэтому сейчас она восстанавливается. Россия также нарастила торговлю с ЕС, соответственно, подтянулась и торговля с Украиной. К нам из РФ идет много угля, много продукции машиностроения, у нас до сих пор сохранилась кооперация между предприятиями, когда мы берем полуфабрикаты, перерабатываем и отправляем обратно в Россию", — заявил РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По данным Госстата, Украина нарастила экспорт в Россию почти по всем группам товаров. В частности, поставки продуктов питания выросли на 15%, минеральных продуктов — на 47,7%, продукции химпрома — 26,4%, металлов и изделий из них — 16,2%, машин и оборудования — 33,9%.

В тоже время, импорт российских товаров в Украину за указанный период вырос аж на 40%. Поставки российских продовольственных товаров упали на 30%. Зато Россия нарастила продажу товаров так называемой минеральной группы на 68%, то есть, энергоносителей. И это без учета российского газа, который к нам поставляется под видом словацкого. Импорт продукции химической промышленности вырос на 38%, металлов и изделий из них — на 14,6%, машин, оборудования и транспортных средств — на 20,3%.

Торговый баланс между двумя странами в первом полугодии был не в пользу Украины: мы больше импортируем из РФ, чем экспортируем туда. Отрицательный баланс в торговле составил более миллиарда долларов в пользу России. Основной причиной такого перекоса было наращивание импорта российских энергоносителей, а также продукции химической промышленности.

Российский импорт и "полезные идиоты"

"В Украину активно поставлялся российский коксующийся уголь, энергетический уголь. Поставки из РФ будут расти, что связано с отсутствием угля собственной добычи. Сейчас у нас отсутствует достаточно антрацита, не исключено, что вскоре будет дефицит угля газовой группы, и так уж получается, что по цене и логистике уголь лучше всего везти из России. Если в России цена за уголь составляет 80 долларов, то в дальнем зарубежье за уголь просят 120-130 долларов, потому что в высокий сезон нужно оперативно контрактоваться, значит нам "влупят" максимальную цену за авральный режим", — заявил РИА Новости Украина эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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По его словам, между Украиной и Россией нет ограничений в поставках энергоносителей. Однако торговля может остановиться в любой момент из-за действий "активистов", которые уже смогли заблокировать торговлю с Донбассом, а теперь могут с легкостью заблокировать торговлю с Россией. В таком случае Украина будет поставлена под угрозу вымерзания.

Ранее Украина полностью обеспечивала свои потребности энергетическим углем, однако после того, как власть из-за давления "активистов" ввела блокаду шахт на территории ОРДЛО, в стране возник дефицит антрацита. Дабы покрыть нехватку угля, Украина была вынуждена закупать больше антрацита в ЮАР и США, а также импортировать энергоносители в России.

После перекрытия поставок природного газа из РФ в Украине почти прекратилось производство минеральных удобрений (90% себестоимости аммиака — природный газ), поэтому украинские аграрии также вынуждены были закупать продукцию непосредственно в России.

"Импорт минеральных удобрений из России вырос из-за проблем на "РивнеАзоте" и "ЧеркассыАзоте", Одесском припортовом. Из-за дороговизны газа снизилась конкурентоспособность. Чем воспользовались российские импортеры, которые предлагают свою продукцию гораздо дешевле", — считает Землянский.

Таким образом, "патриоты", "активисты" и украинская власть стали теми самими полезными идиотами, благодаря которым россияне нарастили импорт, а украинские шахты и химические заводы были поставлены на грань уничтожения.

Торговля продуктами: перестали "кормить" друг друга

По итогам первого полугодия экспорт продовольственных товаров в Россию вырос на 15,2% — до 49,4 млн. долларов. Тогда как импорт российского продовольствия упал на 30% — до 17,8 млн. грн. Объемы торговли продовольствием действительно мизерные. Для сравнения, общий экспорт продовольствия Украины в первом полугодии составил 8,6 млрд. долларов.

Если несколько лет назад мы отправляли в Россию продовольствия на сотни миллионов долларов, то сейчас объем экспорта продуктов питания исчисляется десятками миллионов.

По сути, Украина и в России перестали спорить, кто кого кормит и стали питаться исключительно своими харчами.

"Мы фактически на 90% обеспечиваем себя продуктами питания собственного производства. Единственная сфера — это молочные продукты остается в глубоком кризисе. Все остальные сферы уже давно перешагнули кризис. В торговле продуктами питания мы изолировались от России, что было достаточно большим экономическим шоком, ведь мы поставляли в эту страну много продуктов. С Россией действуют ограничения по торговле, в частности, действует эмбарго по поставкам продукции в Россию, вначале на уровне Россельхознадзора, потом было принято в 2016 году и продолжает действовать действовать до сих пор. Теперь каждый потребляет свое.

В результате действий ограничений в течение 2014-2015 годов производство продуктов питания сокращалось, потому что внутренний рынок не мог столько потребить. Производители частично закрылись, частично компенсировали потери рынком Ближнего Востока и Азии, а также европейским рынком. Европа становится для наших производителей торговым партнером номер один. Каждый месяц мы поставляем туда новую продукцию, которую раньше не поставляли. Например, те же украинские арбузы уже можно встретить в Польше", — заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Если в России был высокий спрос на готовую пищевую продукцию с Украины, то в ЕС и странах Ближнего Востока экспортируется, в основном, сырье или полуфабрикаты. Восполнить потерю российского рынка другими странами отечественным предпринимателям не удалось, и теперь они частично возвращаются в Россию. В частности, экспорт продукции мукомольной промышленности в июне вырос на 200%, готовой продукции из зерна — на 162%, жиров и масел животного и растительного происхождения — на 734%, сахара и кондитерских изделий из сахара — на 285% (июнь 2017 г. к июню 2016 г).

Как пояснили РИА Новости Украина в торговом представительстве РФ в Украине, торговые ограничения на экспорт украинских продуктов питания распространяются только на определенный список товаров. Продовольственные товары, не входящие в "санкционный список", украинские поставщики могут ввозить на общих основаниях.

В 2016 году прекратило действовать соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и РФ. Это означает, что торговля с Украиной осуществляется согласно правилам Всемирной торговой организации по тем же тарифным ставкам, что и с другими странами, входящим в ВТО. Таким образом, Украина лишила себя всех тех преимуществ, которые имела в рамках Зоны свободной торговли, а именно нулевую импортную пошлину по почти всем товарам.

Теперь она вынуждена платить пошлину наравне с другими странами ВТО. В тоже время, российские товары поставляются в Украину по более низким тарифам, поскольку Украина при вступлении в ВТО, желая обогнать Россию, согласилась на самые низкие импортные ставки, тогда как Москва выторговала себе более высокие импортные тарифы. В результате получилось, что российский импортер чувствует себя намного лучше, чем украинский экспортер в России.

Воистину, возникает вопрос, на кого работают наша "патриотическая" власть?