В Минэкономики заявили о росте экспорта товаров из Украины

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Экспорт товаров из Украины в этом году вырос на 24,2% по сравнению с этим же периодом 2016 года и составил 20,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в структуре экспорта товаров наибольшую долю традиционно составили продукция АПК и пищевой промышленности (42,0% от общего экспорта товаров); продукция металлургического комплекса (23,0%); продукция машиностроения (11,4%); минеральные продукты (9,6%).

"В ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Украины в экспорте товаров вошли: страны Европейского Союза (39,8%); Российская Федерация (9,4%); Турция (6,1%); Индия (5,5%); Египет (5,3%)", — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что экспорт товаров в страны Европейского Союза увеличился на 26,1% (или на 1,7 млрд долл.) и составил 8,2 млрд долл.

ЕС остается основным торговым партнером Украины в экспорте товаров, доля которого в общем экспорте в І полугодии 2017 года увеличилась с 39,2% до 39,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщалось ранее, экспорт свиного сала из Украины по итогам 2016 года упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года.