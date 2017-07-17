В Харькове потребовали от Рады и Порошенко восстановить торговлю с РФ

По мнению рабочих, восстановление экономических связей с Россией позволит вывести из кризиса производство Харькова.

По данным издания "Комментарии.Харьков", в митинге участвовали более 500 рабочих и членов профсоюзов. Он состоялся на территории производственного цеха завода. В руках участники митинга держали плакаты "Верните торговлю с Россией!", "Восстановим машиностроение!".

Лидер "Трудового профсоюза Слобожанщины" Артем Максимов заявил, что потеря рынков России и других стран СНГ привела к массовому закрытию предприятий в Украине, а сотрудники заводов лишились своих рабочих мест.

"Мы обращаемся к Верховной Раде и президенту Украины с требованием восстановить торгово-экономическое взаимодействие между Украиной и Россией, а также другими странами СНГ. Это позволит нашему предприятию существенно увеличить количество производимой продукции, что положительно отразится на бюджете нашего города, а также зарплатах работников предприятия", — сказанов резолюции рабочих, которая была принята по итогам митинга.