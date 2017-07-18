Владелец харьковского завода назвал фейковым митинг за торговлю с РФ

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КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Собственник харьковского завода железобетонных конструкций (ЗЖБК) Максим Крамаренко опроверг информацию о пророссийском митинге на его предприятии и сообщил о нестыковках в появившейся видеозаписи.

"На видеозаписи не наши цеха, на территории завода таких нет. К тому же на плакатах идет речь о "восстановлении машиностроения", а завод железобетонных конструкций — это абсолютно другой профиль. Это как сравнивать продажу бетона и торговлю одеждой", — пояснил владелец предприятия в комментарии NewsRoom.

По его словам, на ЗЖБК работает около 200 сотрудников, в то время как в ролике идет речь о 500 рабочих. Он также добавил, что завод ранее не вел торговлю с РФ и сейчас не имеет с соседним государством никаких экономических связей.

Относительно причин информационной атаки, собственник счел использование имени его предприятия "простым стечением обстоятельств".

В официальном ответе ОАО "ЗЖБК-15" на журналистский запрос говорится о том, что ни один человек из снятых в ролике у них не работает, а в редакцию новостного ресурса, первым разместившего неправдивую информацию, отправлено официальное обращение с просьбой удалить статью с сайта.

Накануне ряд СМИ разместили материал о "митинге с участием 500 рабочих харьковского завода". На опубликованной видеозаписи около 200 человек разных возрастов (от подростков до пенсионеров) держат в руках плакаты "За торговлю с Россией!".