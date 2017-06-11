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    Общество

    В Харькове усилят охрану российского генконсульства

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    Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии, усиление охраны связано с празднованием Дня России и возможными провокациями, которые будут возле этого консульства происходить.
    Шеврон с надписью Национальная гвардия Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Охрана российского генконсульства в Харькове будет усилена Национальной гвардией Украины на несколько дней для избежания провокаций во время празднования Дня России. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов.

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    "Усиление охраны связано с празднованием Дня России и возможными провокациями, которые будут возле этого консульства происходить. В связи с этим усилены меры безопасности, назначены дополнительные военные наряды, которые охраняют это консульство, и в случае провокаций будут приняты адекватные меры", — сказал Образцов.

    По его словам, охрана консульства будет усилена с понедельника до среды.

    Относительно охраны консульств в других регионах и посольства в Киеве, в Национальной гвардии сказали, что смогут предоставить комментарий в понедельник с утра. В пресс-службе киевской полиции со свой стороны пояснили РИА Новости, что именно Национальная гвардия занимается охраной дипучреждений, поэтому не в компетенции полиции комментировать возможное усиление мер безопасности.

    Ранее сообщалось, что активисты ВО "Свобода" провели митинг у консульства Польши в Луцке, в ходе которого выразили протест в связи с назначением польским консулом Веслава Мазура, который ранее, по данным СМИ, заявил, что Украина должна переоценить своих национальных героев и не причислять к ним Степана Бандеру.

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