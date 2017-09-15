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15.09.201713:14
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    Аналитика и комментарии

    С чем связано наращивание торговли Украины с Россией

    (обновлено: )42611
    Украина на словах чуть ли не воюет с Россией, а на деле активно торгует с "агрессором". С начала года две страны существенно нарастили товарооборот, который упал в течение 2014-2016 годов.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    РИА Новости Украина

    Украина и Россия в 2017 году восстанавливали товарооборот, который сильно просел за последние три года. За первое полугодие экспорт украинских товаров в Россию вырос на 25%, тогда импорт из нее подскочил на 29%. 

    Торговля Украины и РФ
    РИА Новости Украина
    Санкциям вопреки. Объемы торговли Украины и России растут

    Географическая структура украинского экспорта за последние годы не потерпела изменений. Как и ранее, больше всего товаров мы продаем в Россию, затем идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет. В Россию мы поставляем, в основном, продукцию неорганической химии, черные металлы, котлы, машины и трубы. Импортируем оттуда мы, прежде всего,  нефть и продукты ее перегонки, продукцию химпрома и машиностроения. 

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко связывает рост товарооборота с ростом мировой экономики.  

    "Есть рост мировой экономики, экономика растет, соответственно, растет и товарооборот. Сейчас в мире рост мировой экономики, в том числе, и в России. Соответственно, повышается спрос на наши товары", — заявил РИА Новости Украина Александр Охрименко.  

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Запоздалое самовредительство. Киев разорвал договор с РФ по военному экспорту

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    По его словам, санкции не касаются экспорта и импорта товаров, а относятся, прежде всего, к рынкам капитала. Исключение составляет только продовольственные товары, на торговлю которыми были установлены эмбарго со стороны Киева и Москвы.  

    "В России активно идет строительство, соответственно, повысился спрос на нашу арматуру, которую мы туда активно поставляем. Мы поставляем также много труб разных диаметров, в том числе, для индивидуальных домов, поставляем много трансформаторов, запчастей для вагонов и железнодорожного транспорта. Взаимная торговля исходит из экономических выгод, а не истерик политиков, поэтому сейчас она восстанавливается. Россия также нарастила торговлю с ЕС, соответственно, подтянулась и торговля с Украиной. К нам из РФ идет много угля, много продукции машиностроения, у нас до сих пор сохранилась кооперация между предприятиями, когда мы берем полуфабрикаты, перерабатываем и отправляем обратно в Россию", — отметил Охрименко. 

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