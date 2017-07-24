Евросоюз ввел нулевые пошлины на обувь из Украины

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Евросоюз снизил пошлины на украинскую обувь до нуля, заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

"Мы получили снижение пошлин до нуля по промышленной продукции на обувь, где раньше средняя пошлина была где-то больше 10-14%. Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста. Конечно, значительную часть мы сейчас шьем на полученном сырье, когда мы фактически шьем по заказу иностранных брендов, но все больше украинских компаний также начинают шить то, что называется под private lable", – сообщила Микольская.

По ее словам, украинским компаниям уже дают заказы.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести антидемпинговые пошлины в размере до 33% на импорт стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России и Украины.