Так глубоко, что эхо. Об интеграции Украины в Европу

Николай Песецкий, обозреватель

Петр Алексеевич готовится к занятию здания на Банковой вторично. Но для этого нужна поддержка избирателей. А где ее взять? Хотя бы половину той, что была в 2014-м. Естественно в Европе. В том смысле, чтобы внушить соотечественникам, что их скорость движения в ЕС вместе с чадами и домочадцами прямо зависит от того, переизберут ли они Петра Порошенко или откажут ему в этой чести.

В своем "историческом" выступлении в ВР Петр Алексеевич ввернул в послание оборот, что страна под его водительством движется в сторону "глубочайшей интеграции в ЕС, без членства". Вроде как, если захожу в дорогой бутик или глазею на россыпи бриллиантов в ювелирном, то могу ощущать себя глубоко интегрированным в бизнес-элиту.

Ныне поездку в оперу в Вену и чашечку кофе там же вполне может позволить себе рядовой офис-менеджер Винницы. Благо есть безвиз. А он есть исключительно благодаря усилиям Петра Алексеевича. И не важно, что за истекшие три "медовых" месяца, из пяти с лишним миллионов украинцев, съездивших в Европу в основном на уборку клубники в Польше или на стройки Испании, всего четыре процента (около 236 тысяч) – ездили по безвизу. Пропаганда, если нужно, все поменяет местами. Главное, что процесс пошел и нельзя останавливаться. Теперь на кону следующие интеграционные инициативы.

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Во-первых, Таможенный Союз с Европейским. Турция в середине 90-х годов прошлого века вошла в такой союз и теперь процветает. Мы чем хуже? Только одним: на рынок Европы мы можем идти только с продукцией сельского хозяйства. А с чем еще? Может с нашими ланосами или богданами? В соглашении с Анкарой тамошняя сельхозпродукция на европейском рынке льгот не имеет. Более того, подвергается такому числу ограничений, что фактически речь идет о заградительных мерах. И вот почему. Начиная с 60-х годов (времени массового банкротства европейских фермеров и многотысячных акций протестов) для выживания собственного производителя отрасль дотируется. Повсеместно. От Пиренеев до Альп. Такая же политика проводится и ныне, уже в рамках ЕС. Потому появление на рынке Евросоюза любого оператора с более дешевой сельхозпродукцией, чем у внутреннего производителя, воспринимается в "штыки". Ждут ли там нас? Ответ на этот вопрос уже дали микроскопические квоты в рамках соглашения об Ассоциации. Что изменится, если к соглашению об Ассоциации появится еще одно, о Таможенном Союзе? Ровным счетом – ничего. Брюссель строго блюдет интересы внутреннего производителя. Налицо – банальная пиар-акция президента с расчетом на то, что рядовой избиратель поведется на звучность проекта. Таможенный Союз Украины с Евросоюзом. Звучит действительно звонко.

Во-вторых. Отмена роуминга с ЕС. Действительно привлекательно для тех "избранных" что с визами или без регулярно катаются в Европу. Для десятков миллионов аборигенов, которые живут в Украине и дальше областного или районного центра за всю жизнь никуда не выбираются, может стать катастрофой. Причина банальна. В такой ситуации местные украинские операторы, чтобы не попасть в убыток, будут вынуждены поднять внутренние тарифы до уровня, а то и выше европейских. Кто ж это в нищей ныне Украине потянет?

В-третьих. Если отмена роуминга спорна, то почему бы нам не создать единый рынок в области цифровых технологий. Но что собственно мы можем предложить? Наших интернет-провайдеров, цифровое телевидение, без которого среднестатистический европеец обделен современным украинским шоу и сериалопроизводством? Может наших мобильных операторов или банковский сервис?

Продолжать этот поток "глубокой маниловщины" можно бесконечно. Потому как экспертная среда околобанковой ежедневно и ежечасно придумывает новые проекты "глубокой интеграции" для будущей президентской кампании Петра Алексеевича. Один из последних – перевод украинской пищевой продукции на евростандарты. Для чего первоначально нужна законодательная база. В рамках ее подготовки – гранты на поездки в Европу для изучения этих самых стандартов и тамошних законов. О том, что переход на евростандарты вопрос сотен миллиардов евро, естественно, за скобками авторов проекта. Главное, звучит-то как заманчиво для аборигенов.

И еще одна тема для палаты №6. Вхождение Украины в Шенгенское пространство без членства в ЕС. Даже непонятно что тут можно комментировать. Но пропорошенковские эксперты вдохновлены.

Еврореформы отечественного здравоохранения и пенсионного обеспечения продвигаются также исключительно в интересах "глубокой интеграции". С очевидной целью. Чтобы по ЕС как можно меньше украинцев-"шатунов" бродило в поисках лучшей доли.

Из того, что Европа готова взять у нас без всяких вступлений в ЕС, ТС, НАТО или что-то шенгенообразующее, это наш лес-кругляк. Ему – полный безвиз и всяческий шенген (во истину: не родись красивым, а родись поленом). Более того, Брюссель уже пригрозил, что если до конца года Верховная Рада не примет закон о полной вырубке украинских лесов в пользу потребностей еврорынка, не то что 600 млн. евро обещанной помощи не получим, можем вообще без нее навсегда остаться.