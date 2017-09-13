После отмены роуминга с ЕС наши абоненты будут платить больше - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, а также создать трастовый фонд для инвестиций в Украину.

Эта модель Восточного партнерства-плюс, предусматривающая также введение односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи высокой мощности.

Кроме Украины, такие условия могут распространиться на Молдову и Грузию, которые также являются участниками программы. А Армения, Беларусь и Азербайджан могут принять участие в этой программе, когда будут готовы для таких расширенных возможностей.

Действительно ли могут отменить плату за роуминг между ЕС и Украиной, и когда это произойдет, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил специалист по мобильному маркетингу и разработке Юрий Бабич.

Что реально получат потребители, абоненты мобильной связи? Какие преференции планируют внедрить в жизнь?

— В сообщении говориться о том, что это только предложение, и начнет действовать не раньше 2020 года. Тем не менее, я думаю, что украинские операторы отреагируют на это в виде отдельных пакетов для тех, кто много путешествует, чтобы роуминг для них был вообще бесплатным.

А звонки насколько подешевеют?

— Я думаю, что идет речь, скорее всего, об увеличении стоимости таких пакетов, не об удешевлении. У нас и так на сегодняшний день самые дешевые тарифы в Европе.

Можно спрогнозировать действия наших операторов, если европейский роуминг отменят?

— Кроме новых тарифных пакетов, я думаю, что это будет еще выражаться в инвестиции в оборудование для того, чтобы европейским пользователям была возможность предоставить тот доступ к интернету и сетям, к которому они уже привыкли. И в принципе, я думаю, что на украинском потребителе это отразится только в лучшую сторону.

О каком количестве недополученной прибыли для европейских компаний может идти речь?

— Момент, когда обсуждали отсутствие, отключение, точнее сказать, роуминга внутри Европы, многие говорили о том, что прибыль, которую недополучат европейские операторы, она с лихвой перекрывается той прибылью, которую получают компании, сотрудники которых по тем либо иным причинам не пользуются мобильной связью, либо гораздо меньше путешествуют, потому что это накладывает определенный отпечаток на их финансовую ситуацию. Поэтому здесь сложно оценить, потому что пока нет, во-первых, четкого понимания, каким образом это будет интегрироваться, как это отразится на тарифах. И пока только это только предложение. Вы же понимаете, что обещать — не означает жениться.

Возможно, нужно что-то сделать взамен для того, чтобы эти предложения можно было бы реализовать?

— Я думаю, что ЕС выйдет с какими-то требованиям для того, чтобы это было реализуемо. Как минимум, основное требование — это усиление самих операторов, усиление покрытия, потому что даже сейчас, хотя операторы, каждый, перебивая друг друга говорят о том, что у него 100% покрытие Украины, связь отсутствует либо частично, либо полностью. Поэтому здесь, скорее всего, будет очень жесткое требование с точки зрения усиления покрытия, качества этого покрытия, усиления сигнала 3G и т.д.

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Недавно в ЕС отменили официальную плату за роуминг. Теперь европейские граждане платят за мобильную связь на всей территории Европы по тем же тарифам, что и дома. На чем же тогда зарабатывают операторы?

— Здесь момент в том, что роуминг в данном случае был, скорее, блокирующим фактором для того, чтобы пользователи не звонили друг другу. Им было проще дождаться появления вайфая и позвонить друг другу с помощью скайпа и других коммуникаторов. Зарабатывать… Скорее всего, зарабатывают как раз на увеличении трафика звонков.

Наши тарифы сильно отличаются от тарифов в ЕС?

— Они очень сильно отличаются. Они значительно ниже, намного ниже, чем в Европе. Даже в Польше. Поэтому, скажем так, варианта, где вы за 10 евро получаете безлимитный пакет по звонкам, условно безлимитный, и практически безлимитный интернет, в Европе, честно говоря, я такого не встречал. Поэтому в Украине действительно на сегодняшний день максимально низкие, максимально низко возможные тарифы. По многим причинам. Скорее всего, во-первых, из-за экономических возможностей населения. Но так сложилось исторически, что мы не привыкли много платить за мобильную связь.

Как вы оцениваете качество связи в Украине? К примеру, 3G?

— 3G является относительно номинальным. Только, насколько я знаю, один из операторов в Украине покрывает полностью основные автомагистрали. Я говорю об "Интертелекоме". По всем остальным, к сожалению, могу сказать, что качество связи очень сильно хромает. Даже в городах, крупных городах, где есть белые пятна, и я уже не говорю о небольших городах, крупных трассах либо о каких-то междугородних путях. Поэтому здесь, к сожалению, пока операторы много говорят, но в этом смысле не много сделали. Качество и голосовой, и интернет-связи оставляет желать лучшего.

Сейчас некоторые операторы уже предлагают приобрести сим-карты с 4G. У нас он уже работает?

— Насколько я знаю, некоторые китайские компании уже тестируют связь четвертого поколения на востоке Украины. Про 4G сейчас ходят очень много слухов, но я думаю, что это, скорее, спекуляция на тему потребности. Реально же говорить о возможностях внедрения 4G в Украине я бы сейчас не стал говорить, что это возможно.

Ранее глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире "ГС" отметил, что при запуске стандарта 3G мобильные операторы уже понесли значительные финансовые расходы.