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    Интервью

    Голубовская о реформе медицины и ненависти к врачам

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (187)

    (обновлено: )29120
    В Украине пытаются провести реформу системы здравоохранения под эгидой формирования в обществе ненависти к врачу, что приводит к ужасным последствиям, считает врач-инфекционист Ольга Голубовская.
    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    По мнению  профессора, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольги Голубовской, обливание врачей грязью и формирование в обществе ненависти к врачу, организованное реформаторами из Министерства здравоохранения Украины привело к массовому бегству медицинского персонала из лечебных заведений.

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    "Реформирование под эгидой формирования в обществе ненависти к врачу… позорные флешмобы, организованные "пациентскими" организациями и поддерживаемые высшим медицинским руководством, обливание врачей грязью со всех сторон…. после определённой критики, правда, оказалось, что "имелись ввиду главные врачи"… но образ врага нужен обязательно, без этого и не среформируешь ничего… поэтому и нашли, как в той песне: кто до взяток жадный самый? Доктора с учителями…", — написала Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

    В результате подобных действий на сегодняшний день, констатирует Голубовская, люди ненавидят врачей; врачи не понимают людей; количество кадров, которых и так НЕ ХВАТАЕТ, особенно в неотложных службах, стремительно уменьшается; массовый выезд зарубеж нашего медперсонала стал возможным, благодаря выезду их врачей в поисках лучшей жизни, кто приедет сюда — вопрос без ответа.

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    "Все это мы все остро прочувствуем через несколько лет, сейчас ещё цветочки… и конечно, реформа медицины нужна, обязательно нужна… устали и пациенты (и доктора, оказывается, тоже ими бывают), и врачи… но может, она будет с человеческим лицом, а?", — задается вопросом профессор Голубовская.

    Скриншот с сайта Facebook

     

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