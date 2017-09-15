Безвиз и гастарбайтеры. Европа начала закручивать "гайки" украинцам

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

До конца 2017 года в Польше решили ввести налог на трудоустройство заробитчан. Об этом сообщил глава Постоянной комиссии Кабмина Польши Генри Ковальчик, который координирует работу над проектом.

Сообщается, что налог составит около 300 злотых (2,2 тыс грн) в месяц.

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"Я координирую работу над новым решением относительно налогообложения сезонных работников. Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", — пояснил Ковальчик.

Новые правила, скорее всего, вступят в силу уже со следующего летнего сезона.

Следует отметить, что с начала конфликта на Донбассе Польша вышла на первое место по посещаемости украинцев, выдав более миллиона разрешений на въезд. Однако в Польше и серьезно обеспокоились наплывом украинских заробитчан.

"Правительство должно как можно скорее выработать новую иммиграционную политику, потому что украинские рабочие — почти в каждой второй польской компании", — отмечал Марцин Качмарчик, журналист Newsweek.

Напомним, еще в марте 2017 года сообщалось, что Польша планиурет пересмотреть миграционную политику из-за гастарбайтеров из Украины. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака, ранее документ не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа.

При разработке новой миграционной политики страны, отмечал Блащак, следует отделять беженцев от экономических мигрантов и разработать политику в отношении экономических мигрантов из Украины.

Новые правила от Чехии

С 15 августа 2017 года в Чехии вступили в силу новые правила проживания для граждан других стран.

13 июля президент Чехии Милош Земан подписал соответствующие поправки к закону, ужесточив правила пребывания иммигрантов в Чехии.

По мнению правозащитников и работодателей, поправки были направлены в первую очередь на сокращение трудовой миграци. Прежде всего, речь идет об украинских, российских и вьетнамских мигрантах. Со сложностями теперь столкнутся как те, кто только планирует трудовую миграцию в Чехию, так и те, кто уже находится в этой стране.

Новые правила вводят: запрет на смену типа визы на предпринимательскую в течение 5 лет; институт "неблагонадежного работодателя" (работодатели, имеющие любые задолженности перед государством). Если ваш работодатель попадет в такую категорию, то по новому закону вам грозит аннулирование трудовой визы.

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По новому законопроекту иностранец в Чехии также рискует остаться без разрешения к пребыванию в стране за различные правонарушения. Например, основанием для аннулирования визы может стать судимость или же предоставление поддельных документов либо заведомо ложной информации.

Наиболее критикуемая часть закона связана с положениями о воссоединении иностранцев с семьей. Изменения обязывают подавать документы на визу с целью воссоединения семьи только из страны происхождения иностранца. То есть, в отличие от текущей ситуации, изменить вид пребывания без выезда из Чехии будет невозможно.

На практике это будет означать, что если супруга ждет ребенка, и у нее нет визы по воссоединению семьи, то ей придется выехать, например, в Украину и подавать прошение на воссоединение семьи.

Успели отличиться

Впрочем, то, что страны ЕС ужесточают свое трудовое законодательство, не удивительно. Ведь за первые месяцы безвиза украинцы в Европе уже успели отличиться.

В августе СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше.

"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши.

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По указанному факту были возбуждены административные производства.

Кроме того, украинские мигранты оказались в лидерах по числу нелегально работающих в Германии. Лишь в первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 тысяч производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Отмечалось, что незаконно трудоустроенные лица происходят преимущественно из десяти стран: Украины, Албании, Сербии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Косово, Молдовы и Ганы.

Ехали на ягоды и пропали

9 августа 2017 года неприятный инцидент произошел с украинскими гастрабайтерами в Финляндии — пропала группа сборщиков ягод, среди которых было 37 украинцев.

В итоге эпопея с поиском исчезнувших украинских заробитчан в Финляндии закончилась удачно.

Оказалось, что часть из них нашли другую работу, а остальные решили вернуться в Украину. Однако истинную причину, почему украинцы решили вернуться в Украину и поменяли работу, никто так и не раскрыл.