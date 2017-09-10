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    Политика

    Ситуация с Саакашвили может сказаться на безвизе - Госпогранслужба

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (388)

    (обновлено: )88541
    В Госпогранслужбе отметили, что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины и этим могут воспользоваться, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян считает, что ситуация с пересечением украинской границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили может негативно сказаться на безвизовом режиме Украины и ЕС.

    Прорыв сторонниками Саакашвили границы
    Скриншот видео
    Прорыв сторонниками Саакашвили границы. Первые кадры

    "Это логично, потому что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины. Наши "друзья" (в кавычках) воспользуются этим, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза", — цитирует Слободана интернет-издание "Украинская правда".

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили намеревался 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

    Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

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