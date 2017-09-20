Степанюк: Ассоциация с ЕС ставит крест на пути Украины к успеху

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что плоха не сама идея евроинтеграции Украины, а те смыслы и те документы, которые подписаны и ратифицированы нынешней властью Украины. По его мнению, если к политической части документа в основном вопросов нет, то к экономической части возникает очень много вопросов.

"Для Украины было бы идеальным, чтобы она входила в две зоны свободной торговли – с СНГ и с ЕС. Но экономическая часть этого документа написана таким образом, что это невозможно в принципе.

Читайте также: Военный эксперт: вступление Украины в НАТО – сплошные убытки для ЕС

Хотя бы потому, что обязательства по экономической части у Украины только односторонние. Украина должна признавать все стандарты Евросоюза, все техрегламенты Евросоюза, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это не является настоящей зоной свободной торговли, зона свободной торговли предусматривает взаимное признание стандартов, а не переход одной стороны на стандарты другой.

Это, если говорить экономически языком, — недружественное поглощение экономики Украины другими странами. И мы это сейчас наблюдаем", — сказал Всеволод Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он напомнил, что перед событиями конца 2013 – начала 2014 года в дискуссиях и на парламентских слушаниях озвучивалась цена перехода Украины на евростандарты – приблизительно 160 млрд долларов.

"На сегодня экономка Украины — 92 млрд долларов. И никакой помощи по договору от Евросоюза нам не поступит. Более того, из-за фактической остановки действия о зоне свободой торговли со странами СНГ, Украина теряет более 10 млрд долларов ежегодно, прося кредит в 1 млрд. Это очень «рациональная политика с точки зрения власти", — отметил экономический эксперт.

Кроме того, пояснил Степанюк, из-за перехода на евростандарты Украина теряет и внутренние рынки. Он напомнил, что у каждой страны ЕС есть и национальные стандарты, которые не всегда отвечают стандартам Евросоюза.

"Украина подписала, что за 10 лет у нас национальных стандартов не останется совсем. А это означает, что у нас сразу «отпадает» половина пищевой промышленности", — сказал Степанюк.

По мнению эксперта, Соглашение об ассоциации закрывает Украине пути национального развития.

"Мы видим по всем успешным странам — Швеция, Швейцария, Южная Корея, Япония, Китай, Вьетнам – все они шли к успеху своим, отдельным путем. Ни у кого не было стандартного пути к успеху. И этот фактически запрет искать свой путь – наибольший негатив от ассоциации Украины с ЕС", — уверен Степанюк.