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    Интервью

    Степанюк: Ассоциация с ЕС ставит крест на пути Украины к успеху

    (обновлено: )389120
    Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом – это недружественное поглощение украинской экономики другими странами, а вовсе не зона свободной торговли, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что плоха не сама идея евроинтеграции Украины, а те смыслы и те документы, которые подписаны и ратифицированы нынешней властью Украины. По его мнению, если к политической части документа в основном вопросов нет, то к экономической части возникает очень много вопросов.

    "Для Украины было бы идеальным, чтобы она входила в две зоны свободной торговли – с СНГ и с ЕС. Но экономическая часть этого документа написана таким образом, что это невозможно в принципе.

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    Хотя бы потому, что обязательства по экономической части у Украины только односторонние. Украина должна признавать все стандарты Евросоюза, все техрегламенты Евросоюза, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это не является настоящей зоной свободной торговли, зона свободной торговли предусматривает взаимное признание стандартов, а не переход одной стороны на стандарты другой.

    Это, если говорить экономически языком, — недружественное поглощение экономики Украины другими странами. И мы это сейчас наблюдаем", — сказал Всеволод Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Он напомнил, что перед событиями конца 2013 – начала 2014 года в дискуссиях и на парламентских слушаниях озвучивалась цена перехода Украины на евростандарты – приблизительно 160 млрд долларов. 

    "На сегодня экономка Украины — 92 млрд долларов. И никакой помощи по договору от Евросоюза нам не поступит. Более того, из-за фактической остановки действия о зоне свободой торговли со странами СНГ, Украина теряет более 10 млрд долларов ежегодно, прося кредит в 1 млрд. Это очень «рациональная политика с точки зрения власти", — отметил экономический эксперт.

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    Кроме того, пояснил Степанюк, из-за перехода на евростандарты Украина теряет и внутренние рынки. Он напомнил, что у каждой страны ЕС есть и национальные стандарты, которые не всегда отвечают стандартам Евросоюза.

    "Украина подписала, что за 10 лет у нас национальных стандартов не останется совсем. А это означает, что у нас сразу «отпадает» половина пищевой промышленности", — сказал Степанюк.

    По мнению эксперта, Соглашение об ассоциации закрывает Украине пути национального развития.

    "Мы видим по всем успешным странам — Швеция, Швейцария, Южная Корея, Япония, Китай, Вьетнам – все они шли к успеху своим, отдельным путем. Ни у кого не было стандартного пути к успеху. И этот фактически запрет искать свой путь – наибольший негатив от ассоциации Украины с ЕС", — уверен Степанюк.

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