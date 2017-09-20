Плотников: ассоциация с ЕС – мечта о светлом будущем, которого не будет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Тема ассоциации Украины с Евросоюзом, как и тема евроинтеграции в целом, стала слишком болезненной для украинцев. Ассоциация и евроинтеграция превратилась в некую мечту о светлом будущем, которое никак не наступает, считает заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Тот миф, который поддерживается на уровне власти, к сожалению, не стоит того, чтобы его поддерживать. Евроассоциация – уже реальность, а не некая мечта, за которую стояли на майдане, не некая мечта, к которой шла страна и так далее. С 1 сентября в полном объеме действует Соглашение об ассоциации, и, к сожалению, мы не видим ни внезапного прорыва, ни каких-то сверх ощутимых позитивов от того, что это соглашение задействовано", — сказал Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, "отпавшее" восточное направление экономических отношений не было заменено западным направлением.

"Полной компенсации не произошло. Я уже не говорю о том, что не пошли новые товары на Запад, не стало западное направление каким-то прорывом для украинской продукции. И даже в целом экономическая ситуация ухудшилась.

Если смотреть на параметры, которые озвучивал президент Украины в своем докладе, действительно, по сравнению с 2009 годом, есть динамика роста экспорта в западном направлении. Но президент не указал, что в 2009 году у нас объем всего экспорта был почти 50 млрд долларов, а в 2016-м – около 45 млрд долларов. Не нужно гордиться тем, что у нас произошло какое-то перераспределение, но при этом упал экспорт государства", — подчеркнул экономист.

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Он напомнил, что украинские аграрии выбирают квоты на экспорт своей продукции в ЕС уже в течение первых двух недель января, и до конца года испытывают все те же "радости" которые были до Соглашения об ассоциации.

Кроме того, отметил Плотников, Европейский союз очень ощутимо дотирует свою аграрную отрасль, и даже в нынешних условиях, когда гривна обесценилась в три раза, сельскохозяйственная продукция в супермаркетах Польши все равно дешевле, чем продукция в супермаркетах Украины.

"И этих условиях, когда у Украины нет реальных возможностей для аналогичных дотаций, и, по крайней мере, нет перспектив, что в такой степени дотировать свою сельхозпродукцию, говорить о конкурентности, об эффективности, о том, что мы сможем прийти и завалить Запад нашим товаром, напоминает мне первые месяцы 1991 года, когда было обещано, что мы завалим всю Европу нашим сахаром, и будет большое счастье. Это реальное непонимание ситуации, непонимание того, что дает нам плюсы, а что – минусы", — пояснил Плотников.

Говоря о стандартизации продукции, которая прописана в Соглашении об ассоциации с ЕС, экономист подчеркнул, что у Украины нет ни денег, ни возможностей, ни реальных перспектив срочно стандартизировать продукцию, производимую в Украине, чтобы она пользовалась спросом и входила в таможенные границы Европейского союза.

"То, что происходит у нас в сфере евроинтеграции, должно оцениваться более критично. Оно должно оцениваться, исходя из позиции, какие мы можем извлечь выгоды для страны, как мы можем максимизировать позитивы и минимизировать негативы этой евроинтеграции и конкретно Соглашения об ассоциации. А воспринимать этот документ и этот процесс, как однозначно позитив, и хлопать в ладоши и считать, что всё, мы достигли – это, по меньшей мере, наивно, если не сказать по-другому", — подытожил Плотников.