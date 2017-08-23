Госпогранслужба назвала число украинцев, воспользовавшихся безвизом

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что уже 200 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом с начала его внедрения.

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"Уже более двух месяцев граждане Украины пользуются правом безвизовых поездок в страны Европы. Летний период — это лучшее время для путешествий и поездок, и каждый день количество наших граждан, выезжающих в Европу, остается стабильно высоким", — отметили пограничники.

Как говорится в сообщении, украинские граждане наряду с наземным транспортом активно используют и авиационный. Более 76 тыс. украинцев использовали для поездок авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

В рамках безвизового режима со странами Евросоюза больше всего граждан Украины следовали через границу с Польшей и Венгрией — 90 тыс. человек.

Всего с начала безвиза зафиксировано 57 отказов нашим гражданам в пересечении границы, подавляющее большинство из которых – из-за неподтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

Как сообщалось ранее, после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.