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    Общество

    Госпогранслужба назвала число украинцев, воспользовавшихся безвизом

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    Европа открывает для украинцев свои границы (652)

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    По данным Государственной пограничной службы Украины, "летний период - это лучшее время для путешествий и поездок, и каждый день количество наших граждан, выезжающих в Европу, остается стабильно высоким".
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что уже 200 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом с начала его внедрения.

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    "Уже более двух месяцев граждане Украины пользуются правом безвизовых поездок в страны Европы. Летний период — это лучшее время для путешествий и поездок, и каждый день количество наших граждан, выезжающих в Европу, остается стабильно высоким", — отметили пограничники.

    Как говорится в сообщении, украинские граждане наряду с наземным транспортом активно используют и авиационный. Более 76 тыс. украинцев использовали для поездок авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

    В рамках безвизового режима со странами Евросоюза больше всего граждан Украины следовали через границу с Польшей и Венгрией — 90 тыс. человек.

    Всего с начала безвиза зафиксировано 57 отказов нашим гражданам в пересечении границы, подавляющее большинство из которых – из-за неподтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

    Как сообщалось ранее, после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.

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