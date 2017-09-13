Конец безвизу? У "заробитчан" начались серьезные проблемы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отмена 11 июня 2017 года визового режима с ЕС, стала для многих украинцев билетом в лучшую жизнь. Несмотря на то, что безвиз не предполагает разрешения на работу в Европе, масса людей воспользовалась этой опцией именно для улучшения материального положения.

Тем не менее, все хорошее когда-нибудь заканчивается. У тех, кто отправился на заработки в первой волне безвиза, сразу после 11 июня, в ближайшее время истекают 90 дней на пребывание в ЕС. Учитывая, что за три месяца украинцы весьма неплохо устроились в Евросоюзе, многим придется приложить немалые усилия, чтобы дальше продолжать своей трудовой путь.

О том, какие варианты имеются у тех, кто жаждет трудиться на благо Европы, РИА Новости Украина рассказал экономист Александр Охрименко.

— Официально безвиз не дает права на трудоустройство, он действует исключительно на туристические поездки. Другое дело, что есть некоторые исключения. Например, в Польше украинцы могут работать по заявлению. Это означает, что у них есть возможность трудоустройства без получения трудовой визы, но не больше шести месяцев. Насколько я понимаю, большая часть украинцев сегодня так и работает. Согласно данным Министерства труда и социальной политики Польши, таких людей почти миллион, 987 тысяч украинцев.

Другие страны Евросоюза не делают таких привилегий?

— Нет, если украинец приедет в ЕС и будет там нелегально работать по безвизу, либо нарушит срок в 90 дней, его просто арестуют. А если еще и приедет на границу, то у него отберут паспорт или поставят в него "черную метку".

Читайте также: Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

Стоит ли ожидать массового возвращения в Украину тех, кто по истечении 90-дневного срока безвиза должен будет позаботиться о легализации своего дальнейшего пребывание в ЕС?

— Те из украинцев, кто работает в Европе нелегально, и так продолжат свое незаконное пребывание. Механизм уже хорошо отлажен и для большинства "заробитчан" эти 90 дней не играют какой-либо решающей роли. Легальные рабочие ездят туда-сюда, сидят дома месяц-два и едут обратно в ЕС, система отлажена. Тому же, кто работает незаконно абсолютно все равно когда его арестуют, сейчас или потом. Но таких не так уж и много, ведь работать в Европе нелегально очень сложно.

Если говорить языком цифр, сколько сегодня украинцев работают легально, а сколько нелегально?

— В процентном соотношении, девяноста на десять в пользу тех, кто трудится на законных основаниях. Нужно понимать, что в Европе работодатель заплатит огромный штраф за нелегального работника. Мало кому хочется рисковать.

На сегодняшний день большинство "заробитчан" сосредоточены именно в Польше?

— Думаю, да. Ведь Польша во многом идет навстречу. Например, если сейчас по заявлению можно работать только шесть месяцев, то со следующего года — десять. Около двухсот тысяч украинцев трудятся в Чехии, Словакии. Но в этих странах гарантированно нужно трудовая виза. Когда-то был всплеск на работу в Испании и Португалии, но сейчас такого нет, там работы особо нет.

Какие привилегии дает, так называемая, "карта поляка", которую сейчас предлагают украинцам многие агентства?

— По ней ты можешь спокойно работать и вообще ни за что не переживать. Но карта поляка стоит не так уж и дешево, около двух тысяч евро. Тем более, в последнее время появилось много посредников-аферистов, которые берут деньги, а потом не выполняют своих обязательств.