Стало известно, когда ЕС опубликует отчет о выполнении Украиной безвиза

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Еврокомиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя ЕК.

"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет (о выполнении безвиза — Ред.), который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете", — сообщили в Еврокомиссии.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.