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    Стало известно, когда ЕС опубликует отчет о выполнении Украиной безвиза

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (666)

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    По информации СМИ, в Еврокомиссии получили от украинской власти отчет о выполнении безвиза, который "будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года".
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Еврокомиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя ЕК.

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская
    Украинское фото
    Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

    "Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет (о выполнении безвиза — Ред.), который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете", — сообщили в Еврокомиссии.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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