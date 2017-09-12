Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-июле вырос - таможня

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июле 2017 года составил 6,65 миллиарда долларов, показав рост на 28,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, сообщает Прайм.

Экспорт из РФ в Украину составил 4,044 миллиарда долларов (рост на 26,5%), импорт РФ из Украины — 2,606 миллиарда долларов (рост на 30,8%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-июле не изменилась в годовом выражении — 2,1%.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию. Лутковская добавила, что тот, кто едет в Россию должен осознавать риски.