наверх
12.09.201717:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-июле вырос - таможня

    (обновлено: )14210
    Согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт из России в Украину увеличился на 26,5%, импорт РФ из Украины - возрос на 30,8%.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июле 2017 года составил 6,65 миллиарда долларов, показав рост на 28,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, сообщает Прайм.

    Сергей Пашинский об отставании украинской армии. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Пашинский о существенном отставании ВПК Украины от России

    Экспорт из РФ в Украину составил 4,044 миллиарда долларов (рост на 26,5%), импорт РФ из Украины — 2,606 миллиарда долларов (рост на 30,8%).

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-июле не изменилась в годовом выражении — 2,1%.

    Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию. Лутковская добавила, что тот, кто едет в Россию должен осознавать риски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны