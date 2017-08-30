Об агрессивной торговле с "агрессором"

Иннокентий Адясов, политэксперт – для РИА Новости Украина

Министерство экономического развития и торговли готовит меры по законодательному сдерживанию импорта в Украину. Вероятно, к срочной разработке таких мер министерство подтолкнули данные Госстата о внешнеэкономической деятельности за первое полугодие: объем импорта в Украину из России вырос на 41,5%, достигнув объема 2,9 млрд долларов. А страны Евросоюза в первом полугодии 2017 года экспортировали в Украину на 24% больше, чем годом ранее. Объем экспорта ЕС в Украину достиг 9,5 млрд долларов.

При этом экспорт украинской продукции в Россию в первом полугодии 2017 года тоже вырос – на 26,4%, до 1,9 млрд долларов. А в страны ЕС экспорт увеличился на 26,1%, достигнув объемао 8,2 млрд долларов.

То есть ЕС и РФ – крупнейшие торговые партнеры-экспортеры: на страны Европейского союза приходит 39,8%, на Российскую Федерацию – 9,4% украинского экспорта.

Что продаем и что покупаем

Основу экспорта в Россию в январе-мае текущего года составляли черные металлы — 20% (рост на 68,1%), ядерные реакторы, котлы, машины — 19% (рост на 39,1%) и продукты неорганической химии — 15,1% (рост на 38,7%) от общего объема экспорта.

Основу импорта из России за тот же период составляли минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки – 43,1% (рост на 97,5%, и это крайне важно), удобрения — 12,2% (рост на 47,2%), ядерные реакторы, котлы, машины — 7,1% (рост на 16,3%) от общего объема импорта.

Такая динамика разительно контрастирует с политическими связями между Москвой и Киевом и внушает очень осторожную надежду, что экономика, может быть, все же возьмет свое?

Безусловно, встает вопрос: продлится ли рост товарооборота между Россией и Киевом или он носит временный характер?

Украина стала снова покупать российскую нефть?

Сухие данные статистики претендуют на серьезную сенсацию. Как известно, еще правительство Яценюка ввело в апреле 2016 года запрет на импорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. И официально это эмбарго не отменялось.

Но в Украине давно идут разговоры об увеличении нефтепереработки на Кременчугском НПЗ (сейчас он загружен примерно на 30% от своей мощности, так как технологически он может работать на высокосернистой нефти из российского Татарстана) и возможности запуска Лисичанского НПЗ.

Лисичанский НПЗ был остановлен ТНК-ВР весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки. "Роснефть" получила завод вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. В ходе боевых действий в 2014 году Лисичанский НПЗ попал под обстрел, однако разрушения НПЗ некритичны.

Многие российские компании хотели бы возобновить поставки нефтепродуктов на украинский рынок, несмотря на все экономические трудности, весьма привлекательный.

Сейчас доля российских нефтяных компаний в поставках моторного топлива в Украину практически полностью отошла Беларуси (хотя поставляемые белорусские нефтепродукты производятся из российской нефти).

От кооперационных связей не уйдешь

Основным торговым партнером Украины остается ЕС. Но ЕС в основном закупает продукцию АПК.

Россия же выступает как крупнейший покупатель украинских услуг, среди которых на первом месте – транспортные (транзит).

Так какие же товарные группы позволили увеличить экспорт Украины на российский рынок?

Есть несколько позиций, по которым Украина имела монопольное положение на рынках сначала СССР, а потом и СНГ. Среди них – производство тюбингов для тоннелей, в первую очередь для тоннелей метрополитена.

С 2014 года российская сторона пыталась заменить украинские тюбинги на китайские, но из-за падения гривны и роста юаня украинские производители не только сохранили свои позиции на российском рынке, но даже в последнее время их усилили.

То же можно сказать о некоторых спецсортах стали, которые используются в российском машиностроении – здесь еще работают кооперационные связи.

Достаточно активно российский рынок заинтересован в запчастях для сложной продукции украинского машиностроения, скажем, газовых турбин, производимых в Николаеве. Они до сих пор весьма используются в системе российских газопроводов.

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По имеющейся информации, Министерство обороны России так и не смогло найти адекватной замены украинской продукции для своих новых фрегатов. Так, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, строительство трех фрегатов по проекту 11356 было заморожено в 2014 году в связи с тем, что официальный Киев отказался поставлять силовые установки производства компании "Зоря-Машпроект" (Николаев).

Вообще разрыв кооперационных связей в сфере ОПК весьма дорого обходится и Украине, и России: оказались заморожены многие международные контракты из-за отсутствия комплектующих.

Украинские производители высокотехнологичной продукции стремятся вернуться на российский рынок, создавая в Беларуси свои сбытовые структуры и вынося туда часть производств.

К примеру, так поступила "Мотор Сич", создав производство в белорусской Орше.

Весьма примечательно, что если раньше Москва пыталась блокировать такой экспорт украинской продукции под брендом "Сделано в Беларуси", то сейчас этот запрет де факто снят.

Есть и другие весьма интересные товарные позиции. Например, с начала года больше всего алкоголя Украина экспортировала именно в Россию.

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Вообще российский рынок продовольствия из-за девальвации гривны и хорошей узнаваемости украинских брендов весьма и весьма перспективен для Киева.

Но Москва пока не отказывается от тех ограничений, которые были наложены на экспорт украинских производителей из-за опасения реэкспорта европейских товаров.

Однако тут возникает интересный юридический казус: и Россия, и Украина по-прежнему являются членами зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ.

Россия, в соответствии с положениями договора о ЗСТ СНГ, ввела защитные меры против реэкспорта товаров третьих стран (европейских) через территорию Украины. И сейчас украинские продовольственные товары облагаются по общей ставки таможенных пошлин, а некоторые товары вообще запрещены к ввозу к РФ.

Но согласно договору о ЗСТ СНГ, предельный срок действия таких ограничений – шесть месяцев. Далее вопрос передается на рассмотрение в ВТО. Можно предположить, что Киев вскоре прибегнет к такой возможности.

Торговые споры в ВТО весьма и весьма распространены среди многих сотрудничающих стран, и не стоит рассматривать возможное обращение Киева во Всемирную торговую организацию как очередной виток российско-украинского противостояния.

Наоборот, хочется надеяться, что рост товарооборота между двумя по-прежнему взаимосвязанными экономиками постсоветского пространства станет постоянным. Быть может, разум все-таки возобладает?

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