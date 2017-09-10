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    Омбудсмен призвала украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

    (обновлено: )11822
    По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что поехали на работу в РФ, а потом оказались за решеткой.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в интервью "5 каналу".

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    "Если вы выйдете сейчас на улице, в метро, на Майдан Независимости, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", — сказала омбудсмен.

    Лутковская добавила, что тот, кто едет в Россию должен осознавать риски.

    "Понятно, да, деньги, экономическое состояние в государстве. Но это опасно в случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны понимать риски. Такая разъяснительная работа обязательно должна быть проведена", — подчеркнула Лутковская.

    Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что из граждан, включенных в списки на обмен пленными, 18 человек категорически отказывались, чтобы их передавали на территорию, неподконтрольную Украине.

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