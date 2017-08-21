Торговля с Западом и превращение Украины в сырьевую колонию

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинские власти после Евромайдана взяли курс на отказ от протекционизма, сократив до минимума или обнулив большинство таможенных пошлин. Государство также отказалось от финансовой поддержки местных производителей, тогда как американские и европейские компании продолжили пользоваться щедрыми дотациями и субсидиями своих властей, получая, к тому же, от своих банков почти беспроцентные кредиты. Не удивительно, что в такой ситуации украинские производители стали проигрывать западным. Однако правительство продолжает подписывать невыгодные договора о зонах свободной торговли с развитыми странами.

Запад не смог компенсировать потери

Европейский союз заверял Украину, что ее колоссальные экономические потери от прекращения торговли с Россией и другими странами СНГ будут с лихвой компенсированы торговлей с западными странами. Брюссель вынудил Киев подписать соглашение о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, установив десятилетний переходный период для ее полного запуска. Несмотря на создание ЗСТ украинский экспорт в страны ЕС стал падать. Так, если в 2013 году мы продали в Европу товаров на 16,7 млрд. долларов, то в 2016 году — на 13,4 млрд. долларов. Это притом, что в страны СНГ экспорт обвалился с 22 млрд. долларов в 2013 году до 7 млрд в 2016 году (!). Украинская промышленность не выдержала потерь мировых рынков, производство упало в несколько раз, как в начале 90-х.

Европейцы умело защищались от украинского экспорта с помощью тарифных и нетарифных мер. На большую часть товаров они оставили высокие пошлины до лучших времен (обещают обнулить через 10 лет), на ряд товаров они ввели квоты, в рамках которых украинские экспортеры могут продать товары без уплаты пошлин. Квоты установлены, в основном, на аграрную продукцию (кукуруза, ячмень, пшеница, яйца, мед и т. д.) и они настолько маленькие, что украинские экспортеры их успевают исчерпать уже за несколько месяцев. Кроме того, европейцы выставляют все новые требования соответствия европейским стандартам, отбраковывая большую часть отечественных экспортеров.

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"Эти квоты они были предоставлены временно, чтобы поддержать Украину, пока правительство будет проводить реформы, переходить на евростандарты. Таким образом европейцы хотели поддержать Украину в конфликте с Россией. Поэтому это временная поддержка была предоставлена с политическими, а не экономическими целями. Однако ее стало не хватать для наших производителей", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

"Никакой зоны свободной торговли с Евросоюзом у нас нет и ее не будет даже через 10 лет, как написано в договоре об Ассоциации с ЕС о том, что через 10 лет снимаются все квоты и ограничения. Причина проста — если с той же Канадой мы подписали соглашение о ЗСТ на основе условий ВТО, то с Евросоюзом у нас другие немножко условия, которые асимметричны: они не признают наши стандарты, а мы их признаем. То есть, нетарифные ограничения Украина снимает, а Евросоюз не снимает и снимать не собирается. Поэтому никакого договора о свободной торговле с ЕС у нас нет, но зато есть обязательства пускать их товары к себе без пошлин и ограничений. И плюс, самое страшное — это обязательство проводить консультации о создании ЗСТ с другими странами", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт Всеволод Степанюк.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Всеволод Степанюк

ЗСТ — покупаем больше, чем продаем

Согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, Киев должен согласовывать с Брюсселем подписание соглашений с другими странами, которые не имеют подобного соглашения с ЕС.

"То есть, мы должны спрашивать разрешения — можно подписать соглашение или нет. Нам бы, по хорошему, нужно было войти в ШОС и подписать соглашение о ЗСТ с Индией, Вьетнамом, Китаем, Южной Кореей, возможно, Северной Кореей, когда с нее снимут санкции. Но мы подписываем соглашение о ЗСТ с теми странами, которым нам нечего предложить", — отметил эксперт.

В качестве примера он привел соглашение о зоне свободной торговли с Канадой, которое начало действовать с августа текущего года. По его словам, если Канада отправляет в Украину продукцию машиностроения, нефтепродукты и аграрную продукцию с глубоким уровнем переработки, то Украина экспортирует в Канаду сельскохозяйственное сырье с низким уровнем переработки.

"Например, мы поставляем в Канаду много меда, но его производство требует много ручной работы. Там нужно очень много физического труда. А они поставляют продукцию, которую произвели с помощью автоматизированного труда, их продукция намного дешевле. Это классический обмен между метрополией и колонией", — подчеркнул Степанюк.

По его словам, Канада продет продукции в Украину в 7 раз больше, чем Украина в Канаду. Основной статьей украинского экспорта является мед, подсолнечное масло, металлы, древесина.

"Свободная торговля" — выигрывают сильнейшие

Сомневается в перспективах экспорта украинских товаров в Канаду в связи с действием ЗСТ и аналитик ОО "Публичный аудит" Максим Котенко. По его словам, экспорт Украины в эту страну за последние 2 года сократился в 2,5 раза, тогда как канадский импорт, наоборот, вырос в 1,3 раза.

"Открытие 98% рынка Канады аналогично как и рынка Украины повлечет за собой кратное увеличение импорта продукции канадских производителей на отечественный рынок. С учетом того, что уровень инновационного развития в Канаде выше отечественного, канадские товары окажутся более конкурентоспособными", — заявил Котенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, Украине необходимо подписывать ЗСТ с теми странами, с которыми у нас экспорт значительно превышает импорт. Например, с Египтом и Индией. "С Египтом у нас экспорт в 2015 году составил 2 млрд долларов, в 2016 — 2,2 млрд, с Индией — экспорт составил 1,4 млрд долларов, в 2016 — 1,9 млрд. долларов. Экспорт в эти страны растет. В том числе, товаров с высоким уровнем добавленной стоимости", - отметил Котенко.

Как показывает практика, зона свободной торговли приносит выгоду более экономически развитым странам, тогда как менее развитая страна-подписант соглашения рискует остаться сырьевым придатком. В этой связи вызывает опасение намерение Украины осенью подписать соглашение о ЗСТ с Турцией, которую считают серьезным конкурентом Украины на мировых рынках. Эта страна уже давно построила бизнес по переработке украинского сырья и продаже уже готовой продукции на мировых рынках.

"По большинству количеству товаров, в том числе, высокотехнологических, Турция является жестким конкурентом. Рабочая сила там ненамного дороже, чем в Украине, инфраструктура, я считаю, намного лучше, чем в Украине. Наша страна только потеряет от ЗСТ с Турцией. Если эффект от свободной торговли с Канадой будет незначительным, а выгоды составят 50 на 50, то Турция наш непосредственный сосед и конкурент на традиционных украинских рынках. У нас нет пошлин на экспорт в Турцию, однако там существуют пошлины на импорт из Украины. И если они будут отменены, то турки будут покупать только наше сырье, а товары с добавленной стоимостью будут производить у себя", - отметил Степанюк.