Пашинский о существенном отставании ВПК Украины от России

За последние 25 лет украинская оборонная промышленность Украины технологически отстала даже от Российской Федерации, заявил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский ("Народный фронт").

"Только конкурентная среда, в том числе частных предприятий, в разработке и поставке оружия ведет к ее качеству и оптимизации цен. Частные предприятия на порядок более дисциплинированны, чем государственные. На сегодня они в меньшинстве и это нужно менять. Поэтому встал вопрос серьезной реорганизации "Укроборонпрома", всего нашего оборонного комплекса и создания конкурентной среды. За эти 25 лет мы отстали технологически даже от Российской Федерации. Россия все время финансировала ВПК, она создавала эту конкурентную среду и имеет новые образцы оружия. А мы отстали на четверть века. У нас не так много времени, чтобы это наверстать", —заявил Пашинский в эфире телеканала Zik.

По его мнению, Украине нужно развивать и оптимизировать существующие мощности, в частности, ремонтных предприятий. Также Украина очень мало внимания уделяет повышению боеспособности ВВС и ПВО.

"Нам надо сейчас развивать и оптимизировать те мощности, которые есть. У нас есть колоссальные мощности предприятий по ремонту самолетов и бронетехники. Также нам нужно создавать то, что мы в мире не возьмем. Мы очень мало внимания уделяем повышению боеспособности наших военно-воздушных сил, сил ПВО. Без этих двух составляющих мы будем очень уязвимыми перед фронтальной атакой России", — убежден нардеп.

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Пашинский также заявил, что в бюджете на 2018 год на Вооруженные силы Украины будет заложено 85 млрд грн. "Благодаря экономическому росту на следующий год военный бюджет будет больше на 30%. Он будет составлять более 85 млрд гривен. Это только на нашу армию. В условиях войны, в условиях попыток Путина дестабилизировать, мы дали возможность роста экономики и за счет этого мы должны увеличить финансирование, чтобы закрыть пробелы", — резюмировал Пашинский.

Ранее сообщалось, что проверка "Укроборонпрома" выявила колоссальные финансовые нарушения.