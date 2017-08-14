Жданов: "Укроборонпром" монополизировал рынок, но страдает качеством

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На "Киевском бронетанковом заводе" при производстве БТР использовалась сталь с низкой пулестойкостью. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военную прокуратуру.

Журналисты также сообщают, что "Укроборонпром" требует от Минобороны не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками. Об этом якобы говорится в письме гендиректора корпорации президенту Украины.

В Минобороны комментарий пока не предоставили. В "Укроборонпроме" также не смогли найти спикера для комментария, но пообещали разобраться в ситуации. А с нардепами, профильного парламентского комитета, связаться и вовсе не удалось.

Это не первая новость о проблемах украинской оборонной сферы. Например, 14 июля Национальное антикоррупционное бюро задержало ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы. По версии следствия, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее уже были в использовании.

Начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника, который фигурирует в деле о растрате, Киевский апелляционный суд отпустил на поруки двух нардепов — Андрея Тетерука и Юрия Березы.

Сложившуюся ситуацию в отечественной оборонной промышленности прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Насколько такое правонарушение критично для конечного потребителя, то есть для военного на передовой?

— От этого зависит жизнь тех солдат, которые будут находится в этом БТР и сейчас огромная проблема с бронезащитой как для БТР, так и для боевых машин пехоты, потому что огневая мощь пулеметов растет с каждым днем. Никто не будет уговаривать противников не применять пули с повышенной кинетической энергией. Поэтому на сегодняшний день это жизнь наших солдат. Либо этот БТР от первой пулеметной очереди разлетается в щепки, либо он участвует в бою и защищает наших солдат, которые находятся внутри.

В Минобороны якобы под различными предлогами уклоняются от закупок вооружений и военной техники, выдвигая дополнительные требования по проведению испытаний. Есть ли такая проблема или это нормальная практика — дополнительные испытания?

— Это не просто нормальная практика, это жизненная необходимость. И все страны мира, которые занимаются разработкой вооружений, именно это и делают, даже иногда везут единичные экземпляры в зону военных конфликтов для того, чтобы посмотреть, как будет вести себя эта техника в реальном бою. То есть они специально в боевых условиях обкатывают эти машины, смотрят на недостатки. После получения повреждений их пакуют, везут на завод, изучают. То есть это залог успеха: как машина будет вести себя в бою, насколько она живуча, насколько она может выдержать те попадания, которые в нее осуществились.

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Что не нравится "Укроборонпрому"?

— Я вам скажу, что этот государственный монстр "Укроборонпром", который монополизировал рынок вооружений, очень сильно страдает качеством. Дело в том, что цена броневой стали, допустим, для изготовления тех же БРТ и цена просто прокатной стали, из которой они их варят, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Там на порядок отличается стоимость. Минобороны — это две государственных структуры, которые, в принципе, неподконтрольны сегодня никому. Нет никакого внешнего комитета, который бы осуществлял контроль за производством качества. Поэтому военные очень хорошо знают технику. Я напомню, тот же миномет "Молот", якобы отечественный. Сколько было случаев гибели наших солдат в результате разрыва ствола или других технических неисправностей этого миномета.

Какие-то выводы сделаны по поводу "Молота"?

— Нет, выводов никаких не сделано. Просто произошло массовое перевооружение войск. Причем тихо, спокойно, без особой информационной помпы, что мы перешли на новый отечественный миномет и все. Единственное, что в войсках народ наученный и стреляют только со шнура. То есть нельзя вести беглый огонь так, как солдаты боятся, что их просто разорвет.

Нет виновных за поставки такого некачественного миномета? Не доработана конструкция?

— На сегодняшний день нет вообще документации, что он испытывался так, как должен испытываться на живучесть ствола — это какое количество настрелок, кто проводил эти испытания, где эта вся документация. Этого на сегодняшний день ничего нет. Фамилия этой всей некачественной продукции — это "Укроборонпром", где в принципе вращаются государственные деньги между двумя государственными учреждениями — "Укроборонпромом" и Минобороны. Вот вам и весь контроль. Нам не дают никак проконтролировать его действия и всячески стараются какие-либо попытки узнать, а что там происходит у вас внутри, пресекаются со всех сторон. Вы подали запрос, обзвонили всех и никакого результата. Вот я бы, допустим, был в комитете ВР обороне. Там был тот же Сергей Пашинский — огромный лоббист миномета "Молот". Вот поставить его в расчёт. Дать ему десяток мин и пусть он беглым огнём покидает эти мины в ствол.

Можно ли говорить, что парламентский контроль будет надежным?

— На сегодняшний день опыт показывает, что парламентский комитет, наоборот, отстаивает интересы "Укроборонпрома" и фактически не занимается своими функциональными обязанностями в плане контроля качества вооружения. Понимаете, у нас нет рынка вооружений ни внутреннего, ни внешнего. И соответственно, из-за того, что существует одна государственная монополия, нет конкуренции и нельзя предложить альтернативу. Если бы это был открытый рынок, как в цивилизованных странах, где нет государственного сектора вообще в военно-промышленном комплексе, где концерны соревнуются между собой для того, чтобы выиграть тендер Минобороны, стараются показать максимально технические возможности своей техники, убивая ее на полигонах и на учениях, где-угодно, показывая, насколько она живуча и хороша. А у нас нет выбора. Пришел в магазин, а у нас есть только один вид товара. Не хочешь — бери, хочешь — тоже бери, выбора нет. Вот в чем проблема. Нет рынка.

Кто должен контролировать работу "Укроборонпрома" и бюджетные средства, которые выделяются? Есть ли внутренние аудиторы или, может, внешних аудиторов стоило бы привлекать?

— Не надо, есть контрольно-ревизионное управление. Есть комитет ВР по вопросам нацбезопасности. Все, этих двух органов абсолютно достаточно и полномочий у них больше, чем достаточно. Есть еще КРУ. Кстати, работает абсолютно нормально в плане того, что они считают цифры. Им все равно. Им ставится задача и они делают аудит о целевом или нецелевом использовании или качественном использовании государственных средств. Но, опять же, вопрос не в том, как они проведут аудит, а вопрос, куда попадет вывод комиссии, которая провела аудит и как он будет реализован на практике — всех похвалят или всех поругают. Вот в чем проблема. У нас нет конечного результата. Мы видим: ловят коррупционера и через неделю он уже на свободе.

За последнюю неделю наблюдаем много новостей, связанных с оборонным сектором. Почему все кучно пошло?

— Я считаю, что НАБУ идет по своей программе и, в принципе, они нарабатывают фактуру и частично выполняют свои обязанности. Единственное, что они сталкиваются с нашими судами, которые на сегодняшний день подчиняются президенту Украины в плане реформы. Но тем не менее, они работают так, как они должны работать, но почему-то всех отпускают. НАБУ начинает выполнять свои функции, плохо или хорошо, но пока у них есть фактура, они нарабатывают материал, собирают доказательную базу, но слабым звеном теперь является суд и я надеюсь, что дальше эта раскрутка пойдет и в конечном итоге мы придем к тому, что будет целая пачка готовых материалов для рассмотрения в суде. Никто морем не уйдет. Каждый оставит свой след на земле.

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Почему данные появляются накануне подготовки нового бюджета на 2018 год? Все это может быть связано с торгами на грядущие расходы на оборонку?

— Вполне возможно, что коррупционная схема работает в масштабах ВР, высшего политического руководства страны, действительно, перераспределение денежных потоков кто какие деньги в государстве будет осваивать. Вполне это возможно на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, которая у нас в стране вообще сложилась. Мне очень нравится заявление одного из наших нардепов, которая сказала, что если ликвидировать коррупцию, мы фактически ликвидируем государство. Государственная машина просто без нее развалится. Вот примерно по этому принципу они живут и работают.

Ранее Олег Жданов заявил в эфире Голоса Столицы, что если бы в Украине была программа развития вооруженных сил, все профильные конструкторские бюро получили бы задание на разработку новых образцов военной техники.

Также директор информационно-консалтинговой компании "Дефенс Експерс" Сергей Згурец заявил, что задержание директора завода во Львове демонстрирует, что система управления оборонной промышленностью требует кардинальных изменений.