"Жертва" Пашинского о закрытии дела: его, пожалуй, еще и наградят

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Раненный нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус и его адвокат узнали об закрытие дела против парламентария из соцсетей и СМИ. Официальных документов от следствия они еще не получали, сообщает ТСН.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом, которая произошла в конце 2016 года.

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"Его наградят еще, пожалуй. А меня… Раньше несовершеннолетних за ухо таскали, а теперь до меня – еще же административное дело", — прокомментировал Химикус.

Адвокаты мужчины говорят, что неоднократно обращались в суд относительно нарушений во время следствия, поэтому и дальше будут обжаловать постановление о закрытии дела.

"Мы пока не получили это постановление. Мы прочитали его на странице Пашинского. Фактически, прокуратура признала, что за мелкое хулиганство, точнее за нецензурную брань, – можно стрелять в людей", — считает юрист-защитник Химикуса.

Также сообщается, что ни извинений, тем более компенсаций от нардепа семья Химикус не видела. Вскоре у них должен родиться третий ребенок. Как прокормить семью, мужчина не знает – грузовик, на котором работал, по состоянию здоровья и оплату лечения пришлось продать.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль, который стоял на обочине.

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Согласно решению ГПУ, в действиях нардепа нет состава преступления. По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.

Действия второго участника событий — Химикуса — признаны "общественно опасными". Кроме того, как установило следствие, в его действиях отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.