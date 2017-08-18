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    Проверка "Укроборонпрома" выявила колоссальные финансовые нарушения

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    По информации Государственной аудиторской службы, по результатам проверок были выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557,8 млн гривен.
    Многоцелевой авиационный комплекс Горлица
    УНИАН

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Проверка Государственного концерна "Укроборонпром" выявила факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557 млн грн,  сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на письмо Государственной аудиторской службы в адрес Минэкономразвития.

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    В течение 2014-2016 годов были проведены государственные финансовые аудиты и ревизии деятельности двенадцати предприятий-участников "Укроборонпрома".

    По результатам проверок были выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557,8 млн гривен. Среди них реализация продукции по ценам ниже их себестоимости, невыполнения договорных обязательств, что приводило к образованию долгов и штрафов.

    Самые большие нарушения выявлены в компании "Укрспецэкспорт" и на ее дочерних предприятиях: "Промоборонэкспорт", "Укринмаш", "Таско-экспорт!", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис".

    Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 млрд грн в течение трех лет.

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