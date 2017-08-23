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    Политика

    Ряд министров и нардепов замешаны в рейдерстве - "Укроборонпром"

    (обновлено: )25030
    Как заявил глава "Укроборонпрома", кроме того, представители некоторых министерств предлагали передать государственное предприятие "Антонов" их ведомствам.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    УНИАН

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Отдельные украинские министры и народные депутаты занимаются рейдерством. Об этом сообщил глава государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов в ходе рабочего визита в Николаев.

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    Никаких фамилий Романов не назвал. Он лишь рассказал, что подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины в отношении главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которая предоставила соответствующее заключение.

    "В сообществе с определенными народными депутатами они (министры, — Ред.) заинтересованы распределить потоки. Ну, как это так?! Самолёт стоит 40 миллионов долларов. Это же интересно. Представляете, можно продавать эти самолеты, делать какие–то процессы и поучаствовать в дележе!" — сказал глава концерна "Укроборонпром".

    Также он сообщил, что представители некоторых министерств предлагали передать государственное предприятие "Антонов" их ведомствам.

    "Ко мне в кабинет приходят чиновники и говорят: "Слушайте, вам очень нужен "Антонов" (государственное предприятие, — Ред.)? Может, вы нам передадите его в управление? Определенному министерству, чтобы мы поуправляли, поцаревали". Вот вам результаты работы определенных министров", — подытожил Романов.

    Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 млрд грн в течение трех лет.

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