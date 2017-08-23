Ряд министров и нардепов замешаны в рейдерстве - "Укроборонпром"

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Отдельные украинские министры и народные депутаты занимаются рейдерством. Об этом сообщил глава государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов в ходе рабочего визита в Николаев.

Никаких фамилий Романов не назвал. Он лишь рассказал, что подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины в отношении главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которая предоставила соответствующее заключение.

"В сообществе с определенными народными депутатами они (министры, — Ред.) заинтересованы распределить потоки. Ну, как это так?! Самолёт стоит 40 миллионов долларов. Это же интересно. Представляете, можно продавать эти самолеты, делать какие–то процессы и поучаствовать в дележе!" — сказал глава концерна "Укроборонпром".

Также он сообщил, что представители некоторых министерств предлагали передать государственное предприятие "Антонов" их ведомствам.

"Ко мне в кабинет приходят чиновники и говорят: "Слушайте, вам очень нужен "Антонов" (государственное предприятие, — Ред.)? Может, вы нам передадите его в управление? Определенному министерству, чтобы мы поуправляли, поцаревали". Вот вам результаты работы определенных министров", — подытожил Романов.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 млрд грн в течение трех лет.