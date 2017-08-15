наверх
15.08.201704:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Жданов: некачественному украинскому вооружению имя - "Укроборонпром"

    (обновлено: )11
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что в оборонной сфере государственные деньги вращаются между двумя госучреждениями – "Укроборонпромом" и Минобороны, а украинцев лишают любых механизмов их контролировать.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. На "Киевском бронетанковом заводе" при производстве БТР использовалась сталь с низкой пулестойкостью. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военную прокуратуру. Журналисты также сообщают, что "Укроборонпром" требует от Минобороны не применять на испытаниях бронестойкости БТРов боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками. Есть сведения, что об этом говорится в письме гендиректора корпорации президенту Украины.

    Олег Жданов. Архивное фото
    Голос Столицы
    Жданов: "Укроборонпром" монополизировал рынок, но страдает качеством

    В Минобороны комментарий пока дать не могут, поскольку ответ на запрос там занимает два дня, а в "Укроборонпроме" пообещали разобраться в проблеме.

    Анализируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что качество вооружения "Укроборонпрома" — страдает, и напомнил об испытаниях миномета "Молот".

    "На сегодняшний день нет вообще документации, что он испытывался так, как должен испытываться на живучесть ствола – это какое количество настрелок, кто проводил эти испытания, где эта вся документация. Этого на сегодняшний день ничего нет. Фамилия этой всей некачественной продукции – "Укроборонпром". А государственные деньги вращаются между двумя государственными учреждениями – "Укроборонпромом" и Минобороны. Вот вам и весь контроль. Мы с вами — за государством. Нам не дают никак проконтролировать его действия и всячески стараются пресечь какие-либо попытки узнать, а что там происходит у них внутри", — заявил Жданов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе