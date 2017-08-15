Жданов: некачественному украинскому вооружению имя - "Укроборонпром"

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. На "Киевском бронетанковом заводе" при производстве БТР использовалась сталь с низкой пулестойкостью. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военную прокуратуру. Журналисты также сообщают, что "Укроборонпром" требует от Минобороны не применять на испытаниях бронестойкости БТРов боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками. Есть сведения, что об этом говорится в письме гендиректора корпорации президенту Украины.

В Минобороны комментарий пока дать не могут, поскольку ответ на запрос там занимает два дня, а в "Укроборонпроме" пообещали разобраться в проблеме.

Анализируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что качество вооружения "Укроборонпрома" — страдает, и напомнил об испытаниях миномета "Молот".

"На сегодняшний день нет вообще документации, что он испытывался так, как должен испытываться на живучесть ствола – это какое количество настрелок, кто проводил эти испытания, где эта вся документация. Этого на сегодняшний день ничего нет. Фамилия этой всей некачественной продукции – "Укроборонпром". А государственные деньги вращаются между двумя государственными учреждениями – "Укроборонпромом" и Минобороны. Вот вам и весь контроль. Мы с вами — за государством. Нам не дают никак проконтролировать его действия и всячески стараются пресечь какие-либо попытки узнать, а что там происходит у них внутри", — заявил Жданов.