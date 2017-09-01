Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС - Порошенко

КИЕВ, 1 сен — РИА новости Украина. За первое полугодие 2017 года объем торговли Украины со странами Европейского союза вырос почти на четверть, почти 40% торговли страны приходится именно на ЕС. Об этом заявил президент Петр Порошенко по случаю вступления в полную силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"С 1 января 2016 у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз", — написал президент в своем аккаунте в Facebook.

По словам Порошенко, этот день "навсегда войдет в историю" Украины. Также он добавил, что "состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС".

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"Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза", — подчеркнул президент.

Напомним, с 1 сентября вступают в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

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Благодаря новым преференциям Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.