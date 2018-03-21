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    Экономика

    Кабмин готов разорвать экономическое сотрудничество с Россией

    (обновлено: )804515
    В повестке дня заседания парламента в среду указан вопрос "о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы". Докладчик - первый вице-премьер Степан Кубив.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Правительство Украины на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией, говорится в повестке дня на сайте Кабмина.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
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    В повестке дня заседания Кабмина указан вопрос "о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы", докладчиком будет выступать первый вице-премьер Степан Кубив.

    На минувшей неделе премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Премьер заявлял, что такое решение Кабмин может принять 21 марта.

    Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

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