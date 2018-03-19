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    Совфед РФ выступит с заявлением по нарушениям прав россиян в Украине

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (94)

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    По словам главы комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачева, в понедельник в комитете обсудят вопрос о подготовке проекта заявления в связи с "препятствованием со стороны украинских властей гражданам РФ принять участие в голосовании".
    Флаги Украины и России. Архивное фото
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    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Совфед готовит заявление в связи с препятствием со стороны украинских властей в отношении россиян, пожелавших проголосовать на выборах президента России, заявил в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

    "На комитете мы обсудим вопрос о подготовке проекта заявления в связи с препятствованием со стороны украинских властей гражданам РФ принять участие в голосовании", — сказал сенатор.

    Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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