Совфед РФ выступит с заявлением по нарушениям прав россиян в Украине

РИА Новости | Перейти в фотобанк Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ Совфед готовит заявление в связи с препятствием со стороны украинских властей в отношении россиян, пожелавших проголосовать на выборах президента России, заявил в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"На комитете мы обсудим вопрос о подготовке проекта заявления в связи с препятствованием со стороны украинских властей гражданам РФ принять участие в голосовании", — сказал сенатор.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.