Украина под перекрестным огнем торговых войн ЕС-США

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Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Скоро две недели, как Дональд Трамп держит мировую торговлю в напряжении. Его заявление о намерении ввести 25% пошлины на ввоз в США продукции из стали и 10% на алюминий ввергли производителей-экспортеров в шок.

Первым отреагировал генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, который сделал заявление с предостережением от эскалации ограничений в торговле. По его мнению, они будут иметь эффект домино и приведут к глобальной рецессии. Фактически же речь о развязывании очередной мировой торговой войны.

Следом за ВТО отреагировал ЕС. "Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест. ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов", — заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Решение президента США он назвал вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности. А также подчеркнул, что такой шаг вызывает сожаление и не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасность.

Следом за заявлением Юнкера Брюссель обнародовал на что он готов пойти в ответ. Речь идет об импорте из США на 2,8 миллиарда евро. 25%-ной пошлиной могут быть обложены футболки, джинсы, косметика, мотоциклы, яхты, переработанная аграрная продукция: рис, кукуруза, апельсиновый сок, клюква. И даже бурбон и табак.

Министерство иностранных дел Канады пока ограничилось лишь заявлением. Без обнародования зеркальных мер в отношении продукции из США. Но, вероятно, за этим дело тоже не станет. "Абсолютно нецелесообразно рассматривать торговлю с Канадой как угрозу национальной безопасности США. В случае любых ограничений на канадскую продукцию из стали и алюминия Канада примет ответные меры, чтобы защитить свои торговые интересы и своих рабочих", — заявила глава МИД Канады Христи Фриланд.

Очевидно, подобная реакция европейцев раззадорила хозяина Белого Дома и он следом за сталью и алюминием решил ввести заградительные пошлины на автомобили европейских производителей. В размере 25%! Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. "Они (европейцы, — авт.) сделали все, чтобы нам стало невозможно вести с ними бизнес, однако они все равно продолжают поставлять свои автомобили и все остальное в США…. Они могут делать все что угодно, но, если они продолжат, мы введем большие пошлины в размере 25% на их автомобили. Поверьте мне, они так долго не продержатс", — цитирует Трампа Reuters.

Собственно, заявлением о введении пошлин на евроавто Дональд Трамп обнажил далеко идущие планы его администрации на предмет введения протекционистских мер для поддержки собственных производителей. О том, что это будет именно так нынешний глава Белого Дома говорил в период проведения своей избирательной кампании. Просто нужно было время для того, чтобы подвести экономические основания для подобных шагов.

В конце января Министерство торговли США опубликовало исследование о необходимости ограничения импорта стали и алюминия в рамках Секции 232. Секция 232 означает то, что для ограничения импорта используется раздел 232 "Закона о национальной безопасности" (National security act). Подобные меры вводил Джордж Буш-младший в 2002 году. Правда, тогда пошлины на сталь, были введены на основании статьи 201 "Закона о торговле" 1974 года. Секция 232 гораздо больше дает возможностей президенту США. Действуя в ее рамках, Трамп может вводить пошлины и квоты, ссылаясь на угрозы национальной безопасности и без доказательств необходимости таких мер. Тем не менее Минторг США потратил почти год, чтобы президент мог действовать на основе неких расчетов об угрозах нацбезопасности

Так Министерство торговли указывает, что импорт стали в США составляет около 36 млн. тонн, что составляет треть от потребления. При этом, сталелитейные мощности США, которые составляют 113,3 млн. тонн в год, задействованы всего на 69,4%. Ссылаясь на то, что значительная часть стальной продукции используется в оборонной промышленности, эксперты Минторга утверждают, что необходимо довести использование внутренних сталелитейных мощностей до 80%. Чтобы достичь такого показателя необходимо снизить импорт стали с 36 до 23 млн тонн в год. Минимум. Для этого Минторг США рекомендует Дональду Трампу задействовать увеличение ввозной пошлины для всех импортеров стали до 25% (Global Tariff).

В рамках такой же логики выстроена модель введения пошлины на ввоз алюминия. Окончательное решение об объемах пошлин на ввоз в США стали и алюминия Дональд Трамп должен принять до конца апреля. Но уже его заявление о возможном введении пошлин на ввоз автомобилей из ЕС говорит о том, что на стали и алюминии он останавливаться не намерен. Тем более, что использование секции 232 в торговой войне с Европой дают Трампу практически неограниченные возможности для введения "боевых" действий.

Цена вопроса для США — огромное положительное сальдо в торговле с ЕС в пользу европейских производителей. Так по итогам 2016-го года оно составило 113 млрд. евро. При этом сталь и алюминий экспортируются из ЕС в США просто в смехотворных объемах. Потому весь сыр-бор очевидно не из-за них. Сталь и алюминий для хозяина Белого Дома, который бредит возрождением промышленного потенциала США, были и остаются всего лишь пробным шаром для отслеживания реакции Брюсселя. Но в ЕС маневр Трампа раскусили и ответили очень жестко. В рамках развития сценария эскалации торгово-экономического конфликта между Америкой и Европой для Украины возникает риск оказаться под перекрестным огнем торговых войн со своей экспортной продукцией. На данный момент с металлургической. А ведь она — главный источник поступления валюты в страну.

В 2017 году Украина экспортировала в США около 1,6 млн тонн металлургической продукции. В ее структуре 1,3 млн тонн занимает чугун — металлургический полуфабрикат, который не подпадет под ограничение. Еще 200 тыс. тонн — стальной прокат. Все остальное — готовая продукция из стали: трубы и колеса для железнодорожного транспорта. По данным ГФС, доля поставок в США занимает 10-12% в экспорте отдельных видов стального проката из Украины. Продажа украинских труб в США занимает 16,5% в общем объеме экспорта этой продукции. Утрата такого рынка сбыта серьезно отразится на объемах производства и выручке украинских метпредприятий.

В связи с этим, важным для Украины является абзац "Исключения" в рекомендациях Министерства торговли США президенту Дональду Трампу. В нем Минторг предусматривает возможность определения списка стран, сталь и алюминий из которых не подпадает под заградительные меры.

Киев, зная о планах своего стратегического партнера, еще в июне прошлого года от имени первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива направил обращение в адрес Министра торговли США Уилбора Росса с просьбой не распространять в отношении Украины действие возможных защитных мер по результатам проведения исследования рынка стали и алюминия. И что вы думаете, пришел ответ? Хоть — да, хоть — нет? Не удосужились: или прочесть, или ответить.

С учетом же того, какую роль Киев играл в период предвыборной кампании Трампа в создании информационной "помойки" для последнего, молчание Вашингтона в ответ на просьбу скорее говорит Киеву "нет", чем "да". Хотя цена вопроса для «старшего брата» всего-то 0,3%. Именно такова доля украинской стали и продукции из нее в общем объеме импорта США.

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Для Киева сохраняется риск оказаться не только без рынка США, но и без рынка ЕС, куда идет треть продукции украинских метпредприятий. Кто сегодня может исключать вариант, когда ЕС, следуя логике мировой торговой войны не закроет для Украины свой рынок металла и металлоизделий? Ну просто забыв ее внести в перечень стран, не подпадающих под заградительные пошлины. То же может случиться и с иными видами экспортной продукции Украины. Как говориться, когда лес рубят такие гиганты как США и ЕС, то щепок, типа Украины, могут и не заметить. Нам же эти риски грозят потерей существенных объемов валютной выручки, падением поступлений в госбюджет, падением гривны, утратой сотен тысяч рабочих мест.