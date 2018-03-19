"Безобразие". Путин о событиях в Украине по голосованию россиян

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Украины о недопуске граждан РФ в дипучреждения для голосования 18 марта. На брифинге в своем избирательном штабе вечером 18 марта, который транслировал РИА Новости, Путин заявил, что это "безобразие".

"Это нарушение всех международных норм… Россия ничем отвечать не будет. Для нас Украина — братский народ и мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", — заявил он.

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Также говоря о том, почему россияне за него голосовали, заявил, что России "нужен прорыв": "Перед нами стоят непростые задачи, и нам нужен прорыв, рывок, мы можем это сделать".

РИА Новости Выборы президента России

Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.