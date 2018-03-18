ЦИК РФ обработал 50% голосов: лидирует Путин

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России.

По данным ЦИК, он набирает ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков.

Результат Путина после обработки 50,01% составил 75,01% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.