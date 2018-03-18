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    Россия

    ЦИК РФ обработал 50% голосов: лидирует Путин

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    По данным ЦИК, Путин набирает ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков.
    Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Манежной площади
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

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    Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России.

    По данным ЦИК, он набирает ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков.

    Результат Путина после обработки 50,01% составил 75,01% голосов.

    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

    Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.

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