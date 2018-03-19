наверх
19.03.201802:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    Данные ЦИК РФ после обработки 80% голосов: у Путина 76,1%

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (78)

    (обновлено: )9340
    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18% голосов избирателей после обработки данных с 80% избирательных участков, все больше увеличивая отрыв от конкурентов на нынешних выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

    Смотрите также: Депардье и плюшевый медведь. Как голосовали на выборах президента РФ

    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

    Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Президент РФ В. Путин
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину