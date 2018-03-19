Данные ЦИК РФ после обработки 80% голосов: у Путина 76,1%

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18% голосов избирателей после обработки данных с 80% избирательных участков, все больше увеличивая отрыв от конкурентов на нынешних выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

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Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.