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    Россия

    Путин получил рекордную в своей карьере поддержку избирателей - ЦИК РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (79)

    (обновлено: )21990
    Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 93% протоколов, Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей.
    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 93% протоколов. Одновременно он набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51% голосов.

    На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%).

    Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.

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