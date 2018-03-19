Путин получил рекордную в своей карьере поддержку избирателей - ЦИК РФ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 93% протоколов. Одновременно он набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51% голосов.

На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%).

Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.