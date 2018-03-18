Путин проголосовал на выборах президента России

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

После голосования он заявил, что считает успешным для себя любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента.

"Любой. Что дает право исполнять должность президента", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта.