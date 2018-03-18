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    Путин проголосовал на выборах президента России

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (54)

    (обновлено: )18701
    Президент России пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук. После голосования он заявил, что считает успешным для себя любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента.
    Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

    Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

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    После голосования он заявил, что считает успешным для себя любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента.

    "Любой. Что дает право исполнять должность президента", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным.

    Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

    Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

    В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. 

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