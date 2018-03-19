Ставнийчук: запрет российских выборов в Украине - безграмотный цирк

РИА Новости Украина

Министерство внутренних дел Украины сделало заявление по проведению выборов российского президента на территории Украины. В частности, в ведомстве решили не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который является украинским, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

В сообщении Авакова сказано, что подразделения Нацгвардии и полиции обеспечат охрану дипучреждений РФ в Украине, но доступ туда будут иметь только лица с дипстатусом.

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"Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут. МВД обращается к дипломатам и гражданам РФ с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — говорится в заявлении.

При этом Аваков добавил, что в МВД был вызван временный поверенный по делам РФ в Украине. "Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна", — заявил Аваков, подразумевая русский язык.

Посольство РФ в Киеве в ответ выразило возмущение планами МВД Украины и направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов. В МИД РФ назвали решение властей Украины не допускать россиян 18 марта в посольство и генеральные консульства России является открытым вмешательством во внутренние дела Москвы.

Заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии, председатель правления общественного объединения "За демократию через право" Марина Ставнийчук назвала решение Министерства внутренних дел "безграмотным цирком" на фоне того, что дипломатические отношения Украины и РФ не были разорваны.

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"Дипломатические отношения между Украиной и Россией не прекращены. Несмотря на военную агрессию! Так к чему этот безграмотный цирк? Может господин Аваков забыл, что территории дипломатических учреждений других государств, в том числе и России, являются суверенными территориями соответствующих государств, хотя и находятся на территории нашего государства географически. Не можете, не считаете необходимымо обеспечить безопасность, то так и скажите украинском государственном языке", — прокомментировала Ставнийчук на своей странице в Facebook.

Как подчеркнула юрист, подобные заявления унижают государство Украина. При этом она акцентировала, что позицию официального Киева по событиям международного или межгосударственного значения может озвучивать только Министерство иностранных дел.

Пост Марины Ставнийчук

"А "слобожанским" языком общайтесь дома с женой. Я так понимаю, что за всю жизнь она уже выучила, что такой язык есть, и знает его в совершенстве, потому что именно на нем говорит ее муж. Вывод. Такие безграмотные заявления в фб унижают не россиян, а наше государство. К сожалению. P. S. Позиции государства по событиям международного или межгосударственного значения имеет право озвучивать МИД Украины в установленном порядке, а не глава МВД Украины через фб. Это элементарно, Ватсон", — резюмировала Ставнийчук.