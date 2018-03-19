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    "Внучка" российского банка прекратит деятельность в Украине

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (318)

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    На общем собрании акционеров "БМ Банк", которое состоялось 19 марта, было принято решение о прекращении банковской деятельности в Украине с сохранением юридического лица.
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Собрание акционеров украинского "БМ Банка" ("внучка" российского ВТБ) приняло решение о прекращении банковской деятельности банка в Украине с сохранением юридического лица, в сентябре подаст заявку Нацбанку на отзыв лицензии, говорится в сообщении на сайте банка.

    "Девятнадцатого марта на общем собрании акционеров АО "БМ Банк" принято решение о прекращении банковской деятельности АО "БМ Банк" с сохранением юридического лица… В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии. Планы по дальнейшей работе АО "БМ Банк" как юридического лица пока не разглашаются", — говорится в сообщении на сайте банка в понедельник.

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    Банк напоминает, что ранее акционерами группы ВТБ была принята стратегия по оптимизации присутствия в Украине, и в рамках ее реализации и в соответствии с требованиями закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" разработан план прекращения банковской деятельности АО "БМ Банк".

    Банк заверяет, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) АО "БМ Банк" полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего — обязательства перед клиентами банка.

    Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. В марте они были продолжены.

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