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    Россия

    Россия раскритиковала включение Крыма в доклад ООН по Украине

    (обновлено: )20020
    Во внешнеполитическом ведомстве РФ напомнили, что "в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. МИД РФ назвал неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Украине, сообщается в комментарии департамента информации и печати министерства.

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    В нем говорится, что очередной доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека в Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля нынешнего года был ранее распространен в Женеве.

    "Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", — заявили в МИД.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

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