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    Россия

    МИД РФ потребовал профессиональной свободы для российских СМИ в Украине

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    (обновлено: )17830
    Мария Захарова призвала международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить "репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украинские СМИ пользуются в РФ полной профессиональной свободой и что Россия требует аналогичного отношения к отечественным медиаработникам в Украине.

    Юрий Лукашин
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    Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года.

    "Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в XXI веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

    Она подчеркнула, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. "Мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине", — заявила Захарова.

    Она также призвала международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить "репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации".

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