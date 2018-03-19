Ассамблея ОБСЕ разочарована блокированием голосования россиян в Украине

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея ОБСЕ глубоко разочарована, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента РФ, заявила вице-президент ПА, глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй.

"Я хотела бы сказать еще кое-что исключительно от лица Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Этот комментарий выходит за границы этой миссии, поскольку связан с голосованием за пределами России, за которым мы непосредственно не наблюдали. Однако как вице-президент ПА ОБСЕ, как член парламента, как тот, кто верит в значимость демократических прав и как избиратель я глубоко разочарована тем, что украинские власти вчера не обеспечили необходимые условия для голосования российских граждан, проживающих в Украине", — заявила она на пресс-конференции в Москве.

Тидэй добавила, что понимает "сложную ситуацию" в отношениях России и Украины, "но фундаментальное право граждан голосовать не должно быть жертвой конфликта правительств".

Также специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России, Михаэль Георг Линк заявил, что ограничения прав кандидатов на выборах президента РФ противоречат международным стандартам.

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"Ограничения прав кандидатов на выборах президента РФ противоречат стандартам ОБСЕ и международным стандартам и ограничивают инклюзивность процесса регистрации кандидатов", — сказал Михаэль Георг Линк.

По словам представителя ОБСЕ, "в целом день выборов прошел организованно, несмотря на недочеты, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности подсчета".

Напомним, что Национальная полиция Украины 18 марта заблокировала входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента.

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В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.