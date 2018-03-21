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    Кабмин прекратил программу экономического сотрудничества с РФ

    (обновлено: )728611
    Как отмечается в пояснительной записке к решению, "Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины".
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Вадим Карасев. Архивное фото
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    Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, прекратил действие "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 — 2020 годы", передает 112.ua

    Как отмечается в пояснительной записке, "Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины," передают "Українські новини".

    В тексте указывается, что в первую очередь, "РФ нарушила территориальную целостность Украины, когда в 2014 году оккупировала Крым".

    "Позже, в 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, сейчас действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении. 

    Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией.

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