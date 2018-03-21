Кабмин прекратил программу экономического сотрудничества с РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.112.ua.
Как отмечается в пояснительной записке, "Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины," передают "Українські новини".
В тексте указывается, что в первую очередь, "РФ нарушила территориальную целостность Украины, когда в 2014 году оккупировала Крым".
"Позже, в 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, сейчас действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении.
Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией.