Кабмин прекратил программу экономического сотрудничества с РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, прекратил действие "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 — 2020 годы", передает 112.ua

Как отмечается в пояснительной записке, "Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины," передают "Українські новини".

В тексте указывается, что в первую очередь, "РФ нарушила территориальную целостность Украины, когда в 2014 году оккупировала Крым".

"Позже, в 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, сейчас действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении.

Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией.