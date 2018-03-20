"Газпром" в 2020 году не обойдется без транзита через Украину - СМИ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без транзита газа через Украину: по "Северному потоку-2" можно будет прокачать лишь 34 миллиарда кубов из проектных 55 миллиардов, так как наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему всего этого объема, пишет газета "Коммерсант".

Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода "Северный поток-2" по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года, сообщили газете в Gascade (владеет 50,5% в проекте). При этом сам "Северный поток-2" проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Но к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. Это даст возможность транспортировать 9,9 миллиарда кубометров из Лубмина, где выйдет на сушу "Северный поток-2", в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 миллиард кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе, сообщает Прайм.

Кроме того, еще примерно 2,7 миллиарда кубометров "Газпром" сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel. Таким образом, на практике "Газпром" в 2020 году сможет использовать не более 34 миллиардов кубометров мощности "Северного потока-2". Полностью загрузить трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal. В "Газпроме" отказались от комментариев изданию.

Согласно сообщению, сроки по строительству газопроводов были привязаны к концу транзитного контракта с Украиной, который истекает 31 декабря 2019 года. Невозможность полностью загрузить "Северный поток-2" в первый год эксплуатации означает, что у "Газпрома" нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.

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Отмечается, что даже если "Газпром" будет полностью загружать доступные мощности "Северного потока-2" и успеет построить обе нитки "Турецкого потока" (по 15,75 миллиарда кубометров), компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 миллиардов кубометров в 2020 году при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк сообщила, что блокировкой "Северного потока-2" не изменить поведение России, но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему.