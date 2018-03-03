"Нафтогаз" подыграл "Газпрому" в вопросе "Северного потока-2"

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Начало новому витку газового конфликта между "Газпромом" и "Нафтогазом" положило решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

28 февраля арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. Начиная с 2009 г. "Газпром" ни разу не прокачал через украинскую трубу минимальные 110 млрд куб. м газа, прописанные в контракте. В том числе в 2009-2010 гг., когда не существовало первого "Северного потока". "Газпром" объяснял это колебаниями спроса на российский газ. Но аргументы российской компании арбитров не устроили. И недополученную "Нафтогазом" плату за транзит Стокгольм рассчитал, исходя из максимально возможных значений — $4,63 млрд. Кроме того, "Газпром" обязали до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

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Несколькими месяцами ранее, в декабре 2017 г., Стокгольм вынес решение по встречным искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по другому контракту — о поставках газа самой Украине. С точки зрения конечных выплат решение было вынесено в пользу "Газпрома": украинскую компанию обязали компенсировать $2 млрд. Но условия контракта Стокгольм пересмотрел, а объем обязательного к покупке у "Газпрома" газа снизил более чем в 10 раз. Основанием для этого стало "резкое ухудшение состояния украинской экономики", к чему апеллировал "Нафтогаз".

"С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд", – сообщила российская компания.

Заместитель председателя правления “Газпрома" Александр Медведев сообщил, что холдинг не будет поставлять Украине газ, и вернул полученную предоплату. Он аргументировал такой шаг тем, что не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом", необходимое для начала поставок.

Европа обеспокоена

Поскольку в Украине и в Европе держится холодная погода, потребление газа находится на максимуме. Отсутствие российского газа заставило украинские власти ввести до 7 марта национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране.

"Укртрансгаз", как оператор газотранспортной системы, срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия "Газпрома" в последние дни создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей.

Еврокомиссия в свою очередь уже заявила, что "была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС)".

"Отсутствие прямых поставок из "Газпрома" "Нафтогазу": кажется, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных "Нафтогазом" объемов", — отметили еврочиновники.

Расторгнуть контракт

С решением Стокгольма по транзиту "Газпром" не согласен и заявил, что вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Альтернативные варианты маршрутов — газопроводы "Северный поток" и "Ямал — Европа" сейчас загружены выше проектной мощности. А строительство "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" "Газпром" рассчитывает завершить к концу 2019 г.

Незадолго до обострения конфликта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия расценивает строительство газопровода "Северный поток-2" в качестве экономического проекта, и не считает, что он представляет собой угрозу для диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюзе.

А глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство российского газопровода Северный поток-2 в марте.

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"Нам нужен срочно голос иностранного партнера в Европе, который будет помогать нам лоббировать, что б транзит остался в Украине", — сказал Коболев.

Нет Украины — нет проблем?

Эксперты полагают, что очередной газовый конфликт служит лишним аргументом за строительство "Северного потока-2".

"Конечно, это ситуация, где "Газпрому" приходится защищаться, возможно, единственным реальным и понятным для всех методом — не поставлять газ сейчас даже по просьбе этой стороны и усиливать разъяснения через своих лоббистов в Европе, что договоренности с Украиной не получаются, и здесь нужно или серьезное вмешательство Европы, или прекращение их сопротивления "обводным" газопроводам", — сказал аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

"Если европейцы почувствуют, что их идея поддержки украинской экономики чревата нестабильными поставками из-за позиции Украины, в том числе из-за того, что Киев не может договориться с "Газпромом", то позиция сторонников строительства новых газопроводов значительно усилится", — отметил аналитик.

В то же время, указал он, "Газпром" не сможет отказаться от транзита через Украину без реализации проектов морских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, любая кризисная ситуация в Украине дает дополнительные баллы в пользу строительства "Северного потока-2".

"Европа не интересуется, кто был инициатором конфликта. Европа знает о том, что на этом направлении происходят постоянные конфликты. Европа имеет примеры беспроблемного транзита по Белоруссии в течении последних шести лет, Европа имеет примеры беспроблемного транзита по "Северному потоку-1". Проблемы возникают только с Украиной. И европейцам предлагают решение: дополнительная очередь "Северного потока" снимает те риски, которые постоянно возникают на Украине. И Европа будет голосовать за стабильность. Они не хотят мерзнуть, они не хотят дергаться. Они будут голосовать за стабильность поставок, за экономику. Потому что те заявления, которые делал "Нафтогаз" относительно тарифов на прокачку, Европа прекрасно понимает, что это им придется платить за эти тарифы. При этом на этом фоне "Северный поток" выглядит достаточно экономически привлекательным. Более того — он новый. Он технологически выше, чем украинская ГТС. Тем более, на фоне большого скандала последних лет по поводу инвестиционных программ по модернизации ГТС, и даже не модернизации, а вложений в поддержание ее в рабочем состоянии", - сказал РИА Новости Украина Валентин Землянский.