Группа сенаторов США потребовала от Трампа закрыть "Северный поток-2"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовали, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2", сообщает издание The Washington Examiner.

"Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", — говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.

Сенаторы убеждены, что если газопровод будет построен, то "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием России".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, который абсолютно деполитизирован, при этом он не будет альтернативой транзиту российского газа через территорию Украины, если украинская сторона докажет преимущества использования своей газотранспортной системы.