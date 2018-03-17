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    Группа сенаторов США потребовала от Трампа закрыть "Северный поток-2"

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    Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану с требованием блокировать "Северный поток-2".
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовали, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2", сообщает издание The Washington Examiner.

    Флаги Украины и Польши
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    "Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", — говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.

    Сенаторы убеждены, что если газопровод будет построен, то "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием России".

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, который абсолютно деполитизирован, при этом он не будет альтернативой транзиту российского газа через территорию Украины, если украинская сторона докажет преимущества использования своей газотранспортной системы.

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