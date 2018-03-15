Украина-Россия-Европа: быть ли транзиту газа?

РИА Новости Украина — Прайм

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в Европу через Украину в ее руках — она должна предложить выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами. Опрошенные эксперты отмечают, что путь поставок через Украину самый длинный и дорогой, поэтому он рискует стать подстраховкой только на периоды пикового зимнего спроса.

"В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения", — сказал Миллер. "Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта", — подчеркнул в свою очередь Медведев, сообщают РИА Новости.

Текущие условия – это совокупность сразу нескольких факторов: решения Стокгольмского арбитража, взыскавшего с "Газпрома" штраф за недопоставки газа через Украину, растущий спрос на российский газ в Европе и готовность "Газпрома" начать строительство новых газопроводов в ЕС – "Северного потока-2" и продолжения "Турецкого потока".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. "Нафтогаз", заявивший о существенной недопоставке российского газа на транспортировку через Украину по сравнению с указанными в контракте 110 миллиардами кубометров в год, добился компенсации в 4,637 миллиарда долларов. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта российская компания направила "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" расторгает контракты с "Нафтогазом", чтобы, в том числе, избежать будущих штрафов за транзит через Украину в объеме менее 110 миллиардов кубометров в год, объяснил Миллер на встрече с премьером.

"Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", — сказал глава "Газпрома", отметив при этом, что процесс расторжения контрактов займет полтора-два года. Фактически это означает продолжение процедуры примерно до завершения срока действия контрактов в конце 2019 года.

По оценке экспертов, решение суда сделало и так дорогую для "Газпрома" транспортировку газа через Украину еще дороже и к тому же может побудить Киев подать иск для повышения транзитной ставки.

"Для "Газпрома" транзитная ставка по украинскому маршруту является самой высокой из всех других вариантов поставок газа в Европу. Это не только самый длинный маршрут, но и самый дорогой. Кроме того, пока "Газпром" платит по той ставке, которая была обозначена в договоре от 2009 года. Но последние судебные процессы могут побудить Украину подать иск о пересмотре транзитной ставки", — отметил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", в том числе, в связи с удорожанием транзита газа через Украину, к которому приведет решение арбитража, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"По нашим оценкам, поставки в Юго-Восточную Европу примерно равноценны при использовании украинского маршрута по контракту 2009 года и "Северному потоку". Однако решение стокгольмского арбитража делает украинскую опцию более дорогостоящей. Это даже если не брать в расчет намерения Киева поднять транзитную ставку, которая и так является самой высокой из действующих и планируемых маршрутов доставки российского газа на внешние рынки", — сказал он.

Вместе с тем эксперты ожидают, что "Газпрому" все же придется сохранить транзит газа через Украину даже с учетом строительства новых газопроводов в Европу – "Северного потока-2" и продолжения "Турецкого потока". Правосудов такой вынужденный транзит оценил в объем до 10 миллиардов кубометров в год. "Так или иначе, какой-то контракт будет нужен. Особенно украинский маршрут может быть востребован в период зимней загрузки, когда все магистрали максимально заполнены", — пояснил он.

Этой морозной зимой "Газпром" смог удовлетворить все запросы своих европейских потребителей, поставив множество рекордов по объемам поставок российского газа в Европу, рассказал Миллер премьеру.

Читайте также: Акция "Прикрути" трансформируется: всем закручивают гайки

"Компания "Газпром", Россия располагают соответствующими мощностями для поставок газа в таких объемах для удовлетворения пикового спроса. В годовом исчислении эти мощности составляют 260 миллиардов кубометров газа – с пониманием того, что в 2017 году, рекордном году, мы поставили на европейский рынок 194,4 миллиарда кубометров. Без сомнения, это наша уникальная возможность. Без сомнения, это наше конкурентное преимущество", — отметил российский топ-менеджер.

"Газпром" ожидает высокого спроса на российский газ в Европе и предстоящим летом, поскольку запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на низком уровне после активного отбора зимой, сообщил Миллер.

"В условиях, когда… растет спрос на российский газ и мы видим, что растет и пиковый спрос, конечно же, еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа — это и "Турецкий поток", это и "Северный поток-2", — заявил Миллер.

Медведев в ответ отметил, что итоги зимы действительно показывают высокую востребованность российского газа на европейском рынке. "Причем объемы потребления растут, и это, действительно, делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок газа на европейский рынок, включая те проекты, о которых Вы сказали. Эти проекты важны", — сказал глава российского правительства.

Пока же продолжает действовать прежний контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа через Украину, и в период его расторжения через суд никаких рисков для европейских потребителей не будет, заверил Миллер, уточнив: "Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины".

В понедельник коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская компания не намерена отбирать газ из транзитных потоков в рамках взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но будет добиваться принудительного взыскания российского газа, поставленного в страны ЕС.

Решения суда по контрактам на поставку и транзит газа можно назвать несправедливыми и взаимоисключающими, считает Правосудов.

"С одной стороны, в контракте на поставку газа было четко прописано правило take or pay, которое суд фактически не принял во внимание и не начислил штрафы "Нафтогазу". С другой стороны, в контракте на транзит газа не было четкого обязательства по прокачке минимум 110 миллиардов кубометров газа в год через Украину, однако суд начислил "Газпрому" штрафы именно за невыполнение этого требования. "Газпрому" принципиально доказать, что отмена take or pay неправомерна, необходимо уравновесить взаимоисключающие решения суда", — говорит он.

Однако "Газпром", как и "Нафтогаз", при подписании контрактов от 2009 года согласились с тем, что арбитром в их спорах будет выступать арбитраж Стокгольма, отмечает эксперт.

"Поэтому мы пока имеем то, что имеем. Это несправедливое решение, но оно обязательно к исполнению. Естественно, нужно подавать апелляцию и пытаться пересмотреть это решение, но пока оно имеет силу. Теперь "Нафтогаз Украины" попробует арестовать имущество "Газпрома" в Европе, опираясь на это решение суда", — уточняет он.

Апелляцию на решение суда по контракту на транзит "Газпром" намерен подать до конца марта. В случае же попыток Украины арестовать активы компании правительство России будет "всемерно" поддерживать "Газпром", заверил журналистов вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК.

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил право украинских государственных исполнителей обращать взыскание штрафа в отношении "Газпрома" на 171 миллиард гривен (около 6,6 миллиарда долларов), выписанного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), на все имущество российской компании, а не только на его средства в банках, сообщила во вторник пресс-служба суда.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску АМКУ и исполнительной службы минюста страны изменил механизм исполнения судебного решения по взысканию с "Газпрома" 6,6 миллиарда долларов антимонопольного штрафа, разрешив обращать взыскание на все имущество должника, а не только на счета в банках.

"Постановлением от 13 марта 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", — сообщила во вторник пресс-служба суда. При этом мотивировка судебного решения не сообщается.

Читайте также — Реформа от Лозового: жить тяжело, умереть легко, похоронить невозможно

АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,3 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же выразил удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов, пишут РИА Новости.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом "Газпром" заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. Как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.

По данным антимонопольного комитета Украины, на сегодня Киеву уже удалось взыскать с "Газпрома" в рамках исполнения судебных решений около 100 миллионов гривен (около 3,5 миллиона долларов) за счет конфискации активов компании в Украине.

По данным правительства Украины, в частности, в рамках этих действий был наложен арест на активы ряда компаний, среди которых "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".