Прекращение транзита газа через Украину. "Газпрому" потребуется время

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" не сможет вскоре прекратить отношения с "Нафтогазом", связанные с транзитом газа через Украину, поскольку российская компания имеет обязательства перед еЕвропой, говорится в сообщении консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

"Заявление "Газпрома" о прекращении контракта на транзит газа не означает немедленного прекращения транзита газа через Украину. "Газпром" по-прежнему зависит от Украины в выполнении своих контрактных обязательств перед европейскими клиентами. В 2017 году на украинский маршрут приходилось более 45% (93,5 миллиарда кубометров) экспорта "Газпрома" в Европу и Турцию. Альтернативные маршруты будут недоступны до 2020 года", — отметил аналитик отдела "Газ и СПГ" в Wood Mackenzie Гергей Молнар.

Также, по его словам, если "Газпром" решит выполнить решение суда, ему необходимо будет заплатить "Нафтогазу", помимо 2,56 миллиарда долларов, транзитные сборы в размере 6,5 миллиарда долларов до конца декабря 2019 года. "Это предполагает, что транзитные сборы — на общую сумму 220 миллиардов кубометров (110 миллиардов кубометров ежегодно)", — отмечает эксперт.

Решение разорвать контракт означает, что компания должна будет принять тарифы на ввоз и вывоз, введенные Украиной в январе 2015 года. Эти пошлины до сих пор не касались "Газпрома" из-за долгосрочного транзитного договора. "Эти тарифы выше, чем текущий транзитный сбор: 1,16 доллара за миллион британских тепловых единиц (28,3 миллиона кубометров) против 0,82 доллара за миллион британских тепловых единиц)", — говорится в сообщении.

Однако в дальнейшем выход из транзитного контракта обеспечит гибкость "Газпрому" и избавит компанию от обязательств по судам или платежу, считает эксперт. В то же время отказ "Газпрома" выплатить "Нафтогазу" необходимую сумму может привести к дальнейшему судебному разбирательству. "В ближайшем будущем "Газпром" и "Нафтогаз", скорее всего, войдут в напряженное противостояние, которое побудит "Газпром" выполнить обещание и создать жизнеспособные варианты обхода Украины к 2020 году", — заключил аналитик Wood Mackenzie.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.