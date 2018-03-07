"Укртрансгаз": транзит газа через Украину в Европу вырос на 30%

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украина продолжает обеспечивать транзит газа в страны ЕС, сообщает в среду "Укртрансгаз".

Отмечается, что по сравнению с началом марта 2017 года транзит вырос на 30%.

"Несмотря на провокации "Газпрома", мы надежно обеспечиваем транзит газа в страны ЕС, который вырос аж на 30% по сравнению с началом марта в прошлом году", — говорится в заявлении компании.

Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что транзит газа из России в Европу через Украину идет по графику, несмотря на разногласия "Нафтогаза" и "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.