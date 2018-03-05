Газовый бойкот. Украинцам лихо прикрутили — Бортник

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Власти заверяют украинцев, что газовый кризис успешно преодолевается. При этом говорят о том, что особую роль в этом преодолении сыграл флешмоб "Прикрути", что граждане проявили массовую солидарность, сократив потребление газа на 14%.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о "газовом кризисе" в Украине в четверг. По его информации, Украине в период с 1 по 4 марта может не хватить газа в объеме 18-20 миллионов кубометров для покрытия суточных пиков. Он обвинил Россию в том, что она отказалась с 1 марта возобновить поставки газа в Украину, за счет которого "Нафтогаз" планировал пережить кризисный период.

В субботу президент Петр Порошенко сообщил, что ситуация с газом в Украине уже не критическая, дефицит "голубого топлива" удалось перекрыть за счет увеличения реверсных поставок из Европы.

Однако этот реверсный газ обошёлся гораздо дороже, и за такое преодоление кризиса каждый украинец заплатит из своего кармана. А пиар-акциями и громкими политическими заявлениями власть пытается прикрыть свои реальные провалы. Впрочем, пиар-ход оказался неудачным, акцию пришлось быстро свернуть. Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Можно ли считать адекватной реакцию Киева на решение "Газпрома" прекратить поставки газа?

— Власть попыталась эту ситуацию трансформировать в какую-то политтехнологическую, полит-пропагандистскую кампанию, прикрывая явный провал. В чём этот провал? Скорее всего, недостаточно было закачано газа на зиму и не был предусмотрен план "Б" на случай возникновения таких ситуаций — и это несмотря на то, что власть нам говорила, что мы четыре года находимся в войне с Россией.

Что происходило: пытались политическими криками и политтехнологическими приёмами прикрыть реальный экономический коллапс, провал — причём, провал тех людей, которые получают по несколько миллионов гривен зарплаты ежемесячно. (…).

Сначала, когда было принято решение Стокгольмского арбитража, они (власть — Ред.) надеялись, что "Газпром" будет поставлять газ по цене, определённой этим решением… В то время как на европейских рынках цена на газ в этот период, а она формируется по биржевому принципу — в несколько раз выше.

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Решение Стокгольмского арбитража касается только договора, ценооборазования в соответствии с украинско-российским договором 2009 года. "Газпром", конечно, видя такую ситуацию, решил просто "перевернуть страницу": нам это больше не выгодно, давайте по-новому договариваться…

В такой ситуации украинская власть разыгрывала внутреннюю и внешнюю политические карты.

Внутри — призвали экономить?

— Внутри страны этой пиар-акцией "Прикрути" разыгрывалась в очередной раз определённая антироссийская карта, карта патриотическая и радикальная, призванная отвлечь внимание от тех вопросов, о которых было сказано выше. Есть ли газ в хранилищах, почему не предусмотрено возникновение такой ситуации, кто понесёт за это ответственность?

Но эта пиар-акция, что говорится, не пошла…

— Да, не пошла. На хэштег "прикрути" в обществе стали очень негативно и саркастически реагировать, поэтому акцию пришлось буквально за сутки свернуть.

Почему акция не пошла, несмотря на сокращение потребления газа, в соответствии со статистикой, которую власть показала? Потому что это сокращение потребления связано было не стем, что украинцы прикручивали, скорее всего — не прикручивали ничего. Это связано с тем, что украинцам прикрутили. ЖЭКи, организации, поставляющие тепло, они все "прикрутили", условно говоря, потребление. Кроме того, промышленность… Вот так получена статистика.

Однако власть увидела, что пиар-акция вызвала серьёзное информационное противодействие в обществе. И акцию пришлось свернуть.

А что на внешнем направлении?

— Разыгрывалась и внешняя карта. Власть попыталась показать Европе, что Россия использует газовую трубу как инструмент давления, как оружие. Но, поскольку в Европе тоже в это не поверили, по большому счёту, и сразу начались газовые переговоры без какого-либо серьёзного обвинения России, пришлось срочно купить по европейской цене газ и закачать его в украинскую систему путём реверса.

Получается, что мы переплатили за газ в три-четыре раза из-за того, что Коболев (глава "Нафтогаза" — Ред.) не просчитал вероятность такого сценария и просто летом не закупили необходимые объёмы газа, когда "Газпром" предлагал его по хорошей цене.

Вот такая приблизительно игра происходила.

И каков результат игры?

— В конечном итоге, Европа в очередной раз сделала вывод, что Украина — это ненадёжный маршрут поставки газа. Так что мы тут ничего особенно не выиграли, но заплатили за газ втридорога. Заплатили, безусловно, из своих карманов. Каждый украинец заплатит за эту промашку, это закончится очередным повышением тарифов — на всё абсолютно. Вот такую ситуацию мы имеем.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.