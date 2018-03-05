У Киева есть механизмы, как заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд - МИД

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украина имеет юридические механизмы, как заставить российский "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, сообщил журналистам в понедельник глава Министерства иностранных дел Павел Климкин.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Как заявил глава МИД, по правилам арбитража "Газпром" должен сразу выплатить всю сумму компенсации.

"Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов… Поэтому будем давить. Не забывайте — у нас есть Нью-Йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять, пойдем в суды — пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны… Выпрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся", — цитирует Климкина интернет-издание "Укринформ".