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    У Киева есть механизмы, как заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд - МИД

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (774)

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    По словам главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, "Газпром" уже нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов, "поэтому будем давить".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украина имеет юридические механизмы, как заставить российский "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, сообщил журналистам в понедельник глава Министерства иностранных дел Павел Климкин.

    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

    Как заявил глава МИД, по правилам арбитража "Газпром" должен сразу выплатить всю сумму компенсации.

    "Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов… Поэтому будем давить. Не забывайте — у нас есть Нью-Йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять, пойдем в суды — пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны… Выпрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся", — цитирует Климкина интернет-издание "Укринформ".

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